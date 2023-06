En el fondo con crucero

Crucero del Norte derrotó por 1 a 0 a San Martín de Formosa, con gol de Alejo Mainero a los 12 minutos del primer tiempo. Con este resultado y la derrota juliense, ambos equipos comparten el último puesto de la Zona 4, aunque el elenco rafaelino tiene mejor diferencia de gol.

En otros partidos de la 18ª fecha del Federal A, igualaron 0 a 0 en Corrientes el local Boca Unidos y Central Norte de Salta, y el mismo resultado fue en Salta entre Antoniana y Sarmiento.

Posiciones: Gimnasia y Tiro 30; Sarmiento 28; Sol de América 26; Boca Unidos y Juv. Antoniana 20; Central Norte y San Martín 19; 9 de Julio y Crucero del Norte 18.

Próxima fecha (19ª): Crucero del Norte vs. Gimnasia y Tiro; Boca Unidos vs. Sarmiento; Sol de América vs. Central Norte y Juventud Antoniana vs. San Martín. Libre: 9 de Julio.