Perotti evaluó el final de obra del nuevo edificio de la Comisaría 3ª de Sunchales

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, recorrió la finalización de la obra del nuevo edificio de la Comisaría 3ª de la ciudad de Sunchales, y posteriormente estuvo presente en la obra de repavimentación de un tramo de la ruta Provincial Nº70 (RPN°70) y el acceso a la comuna de Coronel Fraga, tareas que cuentan con un avance cercano al 60% y una inversión total de $ 4.316.008.151.

En la oportunidad, Perotti señaló que “es muy bueno poder terminar una obra y ponerla en marcha, con los esfuerzos conjuntos. El tema de la seguridad es y era una preocupación”; y precisó que “el cambio definitivo se va a producir cuando todo esté plenamente operativo, para no tener ningún momento sin que la seguridad se esté prestando particularmente”.

A continuación, el gobernador indicó que “las obras y acciones, que con distintos programas estamos haciendo juntos, tienen que ver con cumplir con Sunchales y con un compromiso de trabajo muy fuerte con la región”; y destacó que “tenemos un plan de obras en toda la provincia, en cada uno de los municipios y comunas, que no queremos que se detenga”.

“Es un buen día para Sunchales, para la región, para la provincia y para seguir trabajando de forma coordinada, de forma conjunta, unidos, en los temas de mayor preocupación de la gente. Creo que este es el camino que queremos en Santa Fe y que deseamos para toda la Argentina”, concluyó Perotti.

Por su parte, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, indicó que “es un momento importante para Sunchales, porque ustedes saben que esta obra venía postergada, y fue la decisión política del gobernador de la provincia poder finalizarla ya que estaba programada. Hemos asumido ese compromiso, y hoy es una obra finalizada”.

Asimismo, resaltó que para la realización de los trabajos se contó con “el aporte que hizo el gobierno provincial, el del municipio y el de la Cooperadora Policial, esto significa que entre lo público y lo privado se pueden concretar estos proyectos”.

Por último, el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli, destacó que “en los últimos meses de mandato podemos decir que lo que nos comprometimos a hacer juntos lo pudimos lograr; y ni hablar con el apoyo que tuvimos en seguridad, para ampliar nuestro sistema de monitoreo”; y resaltó que la comisaría es “mucho más que una obra, que una inversión, sino que tiene un impacto importante en la vida de los ciudadanos”.

El edificio de la Comisaría 3ª (Unidad Regional V) se encuentra en calle Rafaela 1091, en un terreno que fue donado por la municipalidad a la provincia, y las obras se enmarcan en el Nuevo Programa Provincial de Modernización de Edificios afectados al Ministerio de Seguridad. La ampliación edilicia contempla dos nuevas oficinas, un área de archivo y un segundo calabozo, extendiendo en unos 40 metros cuadrados la superficie cubierta ocupada.

Para la primera etapa de la obra, el gobierno provincial realizó un aporte de $ 2.806.812; la municipalidad, de $ 3.500.000; y la Cooperadora policial de $ 1.200.000. En tanto que, para la ejecución de la segunda etapa, la provincia destinó $ 8.220.347; y la Cooperadora Policial, $ 1.500.000, para el cerramiento perimetral.



RECORRIDA DE OBRAS

Luego, Perotti, y las autoridades presentes, habilitaron el puente sobre calle Ameghino, trabajos que forman parte de la segunda etapa de la readecuación del Canal Norte Sunchales; y recorrieron las obras de la ruta Nacional N° 34, y la nueva rotonda de acceso a la ciudad por esa vía.

Al respecto, el gobernador destacó que “la ruta nacional 34, desde Angélica hasta Sunchales, es una obra que viene avanzando muy bien; y particularmente dejando en la trama urbana esta rotonda ya habilitada”.

“Es una obra que no tiene vuelta atrás, todos los días vamos avanzando, independientemente de los momentos que nos toca vivir”, indicó el mandatario santafesino; y resaltó que la rotonda “nos da un cruce de la trama urbana de la ciudad, acorde a lo que Sunchales merece, para el resguardo de quienes la transitan y de quienes viven aquí”.



RUTA 70 Y ACCESO A CORONEL FRAGA

Posteriormente, Perotti inauguró la repavimentación del acceso a la localidad de Coronel Fraga y de un tramo de 6 kilómetros sobre la ruta Provincial Nº 70, que forman parte de los trabajos que se ejecutan en un total de 20,4 km de esta arteria, tareas que ya cuentan con un avance del 60%. En total se invertirán $ 4.316.008.151, beneficiando a más de 30.000 santafesinos.

Previamente, recorrió la obra de pavimentación de ruta Provincial N 22, en el tramo de 11 kilómetros que une Eusebia con Pueblo Marini. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 2.330 millones de pesos y un grado de avance del 63%.

Al respecto, el gobernador indicó que esta obra “significa un salto, un progreso; y esto es lo que estamos buscando. Feliz porque estamos cumpliendo con Fraga, y con los cientos de pueblos que tienen obras del gobierno de la provincia”; y se están ejecutando “obras estratégicas, como la de la ruta 22, de Eusebia a Pueblo Marini, que restarán 300 metros de consolidado para tener toda la base de la ruta, para unirnos definitivamente”.

“Son este tipo de obras las que hemos diseminado por toda la provincia, pequeñas obras para unir pueblos, pequeños avances para muchas localidades, y también grandes obras, de importancia, como son los acueductos y gasoductos; pero fundamentalmente queriendo que en cada una de las 365 localidades de la provincia haya obras”, señaló el mandatario santafesino.

Por último, Perotti destacó la importancia de la obra en la ruta 70, “una de las rutas transversales más importantes, que la vamos a tener puesta a nuevo, porque la hemos comenzado a convertir en ruta segura desde Santa Fe hasta Rafaela, y seguiremos con este tramo. Es parte de lo que está proyectado para mejorar la comunicación de la provincia de este a oeste”, concluyó.

Por su parte, el senador provincial Alcides Calvo, reconoció “la decisión y voluntad, pero también el verdadero conocimiento de la región” del gobernador Omar Perotti; y destacó que con “Caminos de la Ruralidad, obras de agua potable y cloacas en pequeñas localidades, fue un modelo de gestión distinto, porque siempre se planteaban las grandes ciudades. Ello demuestra claramente que hay una mirada que va mucho más allá de evitar las migraciones internas”.

Por último, el presidente comunal de Coronel Fraga, Valter Larra, indicó que “nos sentimos muy orgullosos de la obra que se hizo y vamos a inaugurar”; y agradeció “lo que se hace en los pueblos”.

La obra de repavimentación contempla la demolición de lo existente y la ejecución de una nueva base con cemento, dos carpetas de concreto asfáltico, señalización horizontal y nueva cartelería.

Mientras tanto, la ampliación y repavimentación de 1.000 metros del acceso a Coronel Fraga se encuentra terminada en su totalidad. La inversión realizada en este acceso representa $145.000.000 sobre el total invertido. Las tareas ejecutadas fueron el bacheo de hormigón en la calzada existente y la construcción de un nuevo tramo, convirtiéndose en otra mano en dicho acceso, con su correspondiente señalización e iluminación.