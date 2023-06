El pibe Varela cumplió su sueño

A sus 17 años, Nicolás Varela vivió el domingo un día que jamás olvidará. Porque tuvo la oportunidad de debutar en la Primera Nacional y, por si fuera poco, con la camiseta de Atlético de Rafaela, club del cual es hincha.

En sus inicios, desde muy chico y con apenas 4 años, empezó a jugar en Ben Hur donde iba al arco o jugaba de defensor. A sus 10 años pasó a jugar al elenco de barrio Alberdi. Y desde entonces se desempeñó como mediocampista.

“Sinceramente no esperaba tener minutos”, reconoció Varela, que luego agregó: “Estuve dos semanas entrenando con el plantel, me sentí muy cómodo pero no supuse que podía tener una chance de jugar, se me dio y estoy muy agradecido”.

Ante Atlanta mostró algunas de sus virtudes: personalidad, quite, atrevimiento para pedir la pelota, buen remate, como el que le sacó Nicolás Sumavil desviando el balón al córner. Un debut prometedor.

“Es una emoción bárbara, con la edad que tengo cualquier chico quisiera estar en mi lugar”, señaló Varela, quien no escatimó en ocultar su gran emoción: “Es la alegría de todo jugador, de todo pibe, debutar con el club de sus amores, el que le dio todo”. Y advirtió: “Quiero ir por más, no me quiero quedar con esto y ayudar al club”.

En relación a las palabras que tuvo con Medrán, minutos antes de su ingreso, el pibe contó: “Me dijo que entre bien paradito junto a Mati (Valdivia), que juegue simple que me iba a salir bien. Los nervios siempre están. Me sentí cómodo jugando a la pelota que es lo que se hacer, entré a jugar a la pelota, fue lo que me pidió Ezequiel”.

Hijo del chaqueño Varela, exfutbolista y actual entrenador de Sportivo Norte, y en relación a los consejos del ‘viejo’, Nicolás apuntó: “Cuando me dejó en la concentración me dijo que esté tranquilo, si tenía la chance de entrar que lo haga de la mejor manera posible. Después no tuvimos mucho tiempo porque tenía que jugar el clásico (le ganó 3-1 a Quilmes)”.

Por último, Nicolás Varela hizo referencia a la importancia del triunfo logrado ante el Bohemio: “Es una victoria que la estaban buscando los chicos, sirvió para acomodarse en la zona de reducido y seguir buscando más arriba”.