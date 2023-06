Sportivo Norte, más líder que nunca

En la noche de ayer se puso en marcha la cuarta fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con dos encuentros. En Villa Rosas, Sportivo Norte le ganó 1-0 a Peñarol y ahora el ‘Negro’ manda en soledad, con puntaje ideal. Peña, por su parte, dejó el invicto.

El tanto para la victoria del conjunto que dirige Marcelo Varela fue anotado por Nazareno Galarza, a los 12 minutos de la primer parte. Ambos terminaron con diez por las expulsiones de Gabriel Leguizamón, a los 35m PT, en el elenco de Barranquitas y Enzo Chantiri, a los 43m PT, en el local.

En Reserva también fue victoria de Sportivo Norte por la mínima.

En el otro cotejo de anoche, Ben Hur se trajo un punto de su visita al Deportivo Josefina tras igualar 0 a 0. En Reserva fue empate también, 1 a 1.



Jueves 29/06: 21.30hs 9 de Julio vs Brown (Fabio Rodríguez), Arg. de Humberto vs Unión de Sunchales (Darío Suárez). Viernes 30/06: 21.30hs Dep. Aldao vs Dep. Ramona. Domingo 02/07: 12.30hs Argentino Quilmes vs Ferrocarril del Estado; 15.30hs Atlético María Juana vs Atlético de Rafaela, Arg. de Vila vs Dep. Tacural. Sábado 15/07: Libertad vs Florida.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 12, puntos; Peñarol 9; Ben Hur 8; 9 de Julio 7; Libertad 7; Dep. Josefina 6; Atlético de Rafaela 4; Argentino Quilmes 4; Ferrocarril del Estado 4; Dep. Ramona 4; Unión de Sunchales 4; Deportivo Tacural 3; Atlético María Juana 3; Dep. Aldao 3; Florida de Clucellas 3; Brown San Vicente 0; Argentino de Humberto 0; Argentino de Vila 0.