"Es un hermoso proceso de cambio que estamos haciendo en todas las plazas"

La ciudad sigue planificando el futuro a través de obras. Dentro de esa planificación, el proceso de transformación de los espacios verdes y plazas ocupa un lugar central ya que aporta al descanso y recreación de toda la comunidad. Pero, sobre todo, tienen un inmenso valor social, ya que son espacios de encuentro entre generaciones y costumbres. Al respecto, el Estado local continúa llevando adelante el plan de mejora y mantenimiento de los espacios verdes.

El intendente Luis Castellano supervisó ayer las obras que se llevan adelante en la Plaza de la Democracia del barrio Los Nogales, donde ya se pueden ver máquinas trabajando en el armado de nuevas veredas. Las tareas se complementarán con la colocación de luminarias y juegos infantiles.

“Es un hermoso proceso de transformación y de cambio que estamos haciendo en todas las plazas de la ciudad. Tenemos 70 plazas y espacios recreativos, espacios verdes, y toda la gente de la ciudad, las familias de Rafaela, lo usan todos los fines de semana. Entonces, eso merece el acompañamiento, la remodelación, la modernización. Por eso, trabajamos en la construcción de nuevas veredas, nueva iluminación y nuevos juegos. Ese proceso lo estamos haciendo dentro un plan de trabajo que tiene, lógicamente, sus limitaciones económicas, pero estamos llegando paulatinamente a todos los barrios de la ciudad”.



LA PLAZA: UN LUGAR

EMBLEMÁTICO

Castellano ponderó el valor que ocupa la plaza dentro de cada barrio para las familias refiriendo: “La plaza es el lugar emblemático de cada barrio. La plaza es el lugar donde la familia se junta, disfruta y puede pasar no solamente un fin de semana, sino también los días de semana, un hermoso momento”.

Junto al Intendente se hicieron presentes el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; la coordinadora del área de Vecinales, Vanesa Macagno, e integrantes de la Comisión Directiva del barrio.

La presidenta vecinal de Los Nogales, Estefanía Zbrun, manifestó su satisfacción y la de los vecinos por el inicio de una obra muy esperada por todos: “Desde que nosotros ingresamos en la Comisión Vecinal, era el primer reclamo que hicimos. Hacía muchos años que no se hacía ningún cambio en esta plaza, y la gente lo pedía, las veredas lo pedían. Entendemos que es un plan, un proceso, y que hay que tener paciencia. Así que los vecinos están felices al ver que de a poco, se empiezan a hacer cambios importantes".

Al mismo tiempo agregó: "Esperamos que con esta obra se le cambie un poco la cara al barrio, que la gente se acerque más a este, el gran espacio verde del barrio, que lo aprovechen los chicos, jóvenes y los grandes”.

Marcela, vecina de calle Martín Oliver, comentó que “hace 33 años que vivo en este barrio. Así que he visto el crecimiento del barrio. Hoy por hoy, el barrio está mucho, mucho mejor y más poblado que cuando nosotros vinimos”.

“Hablando con el chico del mercadito, decíamos que nunca habíamos visto una reparación mayor como esta acá. Me parece muy bien que se inicie, y más para los chicos que vienen, que haya luz y seguridad en los juegos”.

En este proceso que alcanzará progresivamente a todos los barrios de la ciudad, ya se realizaron tareas de remodelación en el parque infantil Islas Malvinas, y en las plazas de los barrios 17 de Octubre, Villa Rosas, Pizzurno, Los Arces, San José, Mora, Villa Aero Club y 2 de Abril.

Dentro de este mismo programa del Estado local, fueron creadas estaciones saludables en los barrios El Bosque, Italia, Nuestra Señora del Luján e Independencia, para beneficios de las familias de cada sector. También se colocaron nuevas luminarias en las plazas de los barrios Malvinas Argentinas, Los Arces y en el parque Islas Malvinas, para poder extender más las horas de permanencia segura, en espacios al aire libre.