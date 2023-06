Amplio triunfo logró Quilmes

En el cierre de la tercera fecha del torneo Oficial de primera división de la ARB, Argentino Quilmes se impuso anoche como local frente a Peñarol por 87 a 55. Los parciales del encuentro disputado en el gimnasio Elías David fueron: 15-20, 39-32 y 62-39.

Recordemos que en los cotejos disputados previamente, Atlético se impuso a Independiente por 77 a 57, mientras que Ben Hur derrotó a Unión de Sunchales por 63 a 61 y Libertad a 9 de Julio por 60 a 54.

Las posiciones quedaron así: Atlético 6 puntos; Ben Hur, Quilmes, Libertad y Unión 5; Independiente 4; 9 de Julio y Peñarol 3.

La cuarta fecha se jugará íntegramente este viernes a las 21.30 con estos partidos: 9 de Julio vs. Independiente (Macagno - Padilla); Ben Hur vs. Libertad (Capolungo - Farías); Unión vs. Quilmes (Theler - Merlo) y Peñarol vs. Atlético (Ponce -Aicardi).