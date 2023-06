Condenaron a 4 años y 10 meses de prisión a un camionero por 6 muertes

Luego de varios días de debate en juicio oral donde declararon cerca de 30 testigos, incluyendo a los peritos de las partes, el camionero oriundo de la localidad santafesina de Montes de Oca, identificado como Mauricio Javier Escobedo, de 34 años, fue condenado a la pena de cuatro años y diez meses de prisión por haber sido hallado responsable del terrible siniestro vial en el que murieron seis personas en la Ruta 34 casi calle San Juan de la ciudad de Sunchales. Cabe acotar que los datos de identidad del camionero condenado, fueron difundidos a través de un parte de Prensa de la Fiscalía Regional 5 Rafaela.

La sentencia fue dispuesta por el juez Gustavo Bumaguín en el marco de un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales de Rafaela, donde fueron partes el defensor técnico del imputado Miguel Rodríguez Ortiz de Rozas, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Lorena Korakis, y la querella integrada por los Dres. Alejandro Mognaschi y Lucía Zehnder.

Precisamente, al término del debate y tras conocerse el veredicto, la fiscal Korakis expresó que “si bien aguardaremos los fundamentos del fallo, valoramos como un resultado altamente satisfactorio que se haya condenado a Escobedo a una pena que es sólo dos meses menor a la que solicitamos”.

A Mauricio Javier Escobedo, se lo condenó con un fallo de primera instancia, como autor penalmente responsable de homicidio culposo agravado (por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor y por haber sido más de una las víctimas fatales).

A diferencia de los días anteriores, la sala 3 de la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela se veía colmada de personas, en su gran parte familiares directos de las víctimas, quienes al finalizar el juicio oral y una vez fuera de la sala, expresaron sus sentimientos con fuertes escenas de llanto y de dolor en los pasillos de tribunales.

Acerca del hecho se recuerda que en el mismo fallecieron 6 personas que ocupaban la camioneta marca Chevrolet modelo S-10, pertenecientes a una familia y domiciliados en Ataliva, Sunchales, Santa Rosa (La Pampa); y Rafaela.



LECTURA DE

LA SENTENCIA

Así, pasado el mediodía de la víspera, el juez Gustavo Bumaguín dio lectura al veredicto cuyos fundamentos serán hechos públicos en los términos de ley.

El Juez declaró que: “este tribunal resuelve condenar a Mauricio Javier Escobedo, domiciliado en Montes de Oca, provincia de Santa Fe, por haberlo hallado autor penalmente responsable del delito de 'homicidio culposo agravado por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, y por haber sido más de una las víctimas fatales', a la pena de 4 años y 10 meses de prisión e inhabilitación especial para conducir vehículos con motor por el término de 7 años, con accesorias legales y costas del proceso”.

Cabe destacar que de todos modos hasta que no se resuelva en los próximos días el pedido de la Querella y la Fiscalía, sobre que el imputado permanezca de inmediato con prisión preventiva hasta que la condena quede firme, Escobedo permanecerá en libertad. En este sentido el juez Bumaguín resolvió: “remitir a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rafaela, los pedidos de medidas cautelares solicitados por el Ministerio Público de la Acusación y la parte querellante, para que designe un Juez y realice el trámite legal correspondiente”.



PALABRAS DE

LA FISCAL

Consultada por la prensa al finalizar la audiencia la Dra. Lorena Korakis amplió varios aspectos relativos a el fallo precedente, respondiendo algunas preguntas.



- ¿Es casi la condena que ustedes habían pedido? Sólo la diferencia de dos meses menos…

Sí, el Dr. Bumaguín resolvió condenar al imputado por el hecho atribuido oportunamente a la pena de 4 años y 10 meses de prisión efectiva por la calificación de “homicidio culposo agravado por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de vehículo con motor”, y también por la pluralidad de víctimas fatales. Además dispuso una inhabilitación especial para la conducción por 7 años, que era prácticamente lo que habíamos solicitado.



- Al final el juez no tomó el tema de los estupefacientes [en el imputado] como agravante…

Vamos a esperar los fundamentos, no puedo hacer una mención sobre eso porque lo desconozco.



- ¿Procesalmente cambia en algo que le hayan dado dos meses menos? ¿Hay diferencia?

Pedimos una pena de prisión efectiva y es mínima la diferencia con la pena que habíamos solicitado, así que entiendo que realmente para nosotros es un resultado satisfactorio, y también por el hecho de que reconforta a las víctimas indirectas, a todos los familiares que han sufrido muchísimo como consecuencia de este hecho.



- ¿Cómo sigue el proceso ahora porque sabemos que el acusado sigue en libertad, va a haber una apelación, como sigue todo?

De parte de la Fiscalía solicitamos la prisión preventiva del imputado teniendo en cuenta que la Defensa aún puede interponer los recursos pertinentes, que esta sentencia no está firme. Entiendo que ya habiendo una pena en expectativa de prisión efectiva esto amerita solicitar la prisión preventiva del imputado. Con lo cual el Juez dispuso que estos pedidos de medidas cautelares realizados por la Fiscalía y la parte querellante sean remitidos a la OGJ, a fin de que otro juez fije fecha de audiencia y lo resuelva. Esperemos que sea en lo inmediato.



PALABRAS DE

LA QUERELLA

La Querella integrada por la Dra. Lucía Zehnder y el Dr. Alejandro Mognaschi, también dialogó con la prensa finalizado el juicio.



- Dr. Mognaschi, ¿satisfecho con el trabajo realizado y el resultado obtenido?

Particularmente si porque lo dictaminado por el juez Bumaguín ha estado cercano a lo solicitado por esta parte querellante; no se incluyó el agravante del consumo de estupefacientes, pero vamos a esperar los argumentos, los vamos a estudiar, pero en principio estamos satisfechos con la pena obtenida. Se ha hecho Justicia. No puede ser que los señores camioneros vayan por la ruta y nosotros tengamos que tener cuidado y prestar atención a las maniobras que ellos realizan y tratar de evitar un accidente y menos con las consecuencias que tuvo este.



- ¿Por qué cree Ud. que se dio esta diferencia de dos meses menos con lo pedido y el juez dio 4 años y 10 meses?

Habría que preguntárselo al Juez. Pero si tomamos una diferencia de dos meses nosotros estamos más que satisfechos con las conclusiones a las que ha arribado el Juez. También les quiero decir que yo he sido convocado por los Dres. Zehnder -Rodolfo y Lucía- y el mayor trabajo y recolección de pruebas ha sido tarea de mis colegas aquí presentes. Yo estuve para ratificar lo que ellos hicieron a través de estos años de investigación desde que se produjo el accidente.



- ¿La Defensa va a apelar?

No sé pero creería que si.



- Dra. Zehnder, se habló mucho de los peritos y de en qué carril se había dado el accidente, ¿cree que el grueso de la discusión pasó por ahí?

Los peritos fueron muy contundentes. Las pruebas eran irrefutables desde nuestro punto de vista. Desde las huellas de frenada del camión que comenzaron, este se cruzó de carril embistiendo a la camioneta que nada pudo hacer, lamentablemente, en la cual fallecieron seis personas totalmente inocentes.



- Fiscalía pidió la prisión preventiva del camionero. ¿Uds. van por lo mismo o van a esperar los argumentos?

Vamos a esperar los argumentos pero sí coincidimos en el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía.



- ¿El camionero a partir de ahora queda en libertad hasta tanto haya condena firme?

Ahora el próximo paso es la audiencia de medidas cautelares donde se va a discutir justamente el pedido oportunamente formulado de disponer la prisión preventiva. Estamos a la espera de la fijación de esa audiencia que va a ser inmediata.



- Mognaschi, ¿como recibieron esto de que no se haya considerado el tema del consumo de estupefacientes y que haya aparecido positivo en cocaína?

El positivo de cocaína se ha discutido en las audiencias de debate. Es el popular “coqueo” como se lo denomina en el norte argentino, no es un consumo directo de cocaína, ha sido admitido también por el imputado quien manifestó que había consumido hojas de coca. Creo que se podría haber colocado el agravante del “coqueo” como responsable en el accidente de tránsito ocurrido, pero el Juez no lo ha entendido como tal y por eso vamos a esperar los argumentos y a partir de ahí ver qué posición adoptamos.