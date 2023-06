Un nuevo cruce de Larreta con Bullrich

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que el modelo que pretende aplicar su competidora en la interna del espacio, Patricia Bullrich, ya lo intentó el ex mandatario Mauricio Macri y "fracasó".

En ese sentido, argumentó: "Los dos somos parte de Juntos por el Cambio, por eso tenemos una visión común de hacia dónde debe ir la Argentina. Ahora, diferimos en el cómo y eso hace toda la diferencia".

"El cómo es la diferencia entre lograrlo o no", subrayó el mandatario porteño en clara diferenciación a su contrincante en las primarias de JxC, que serán el próximo 13 de agosto.

"Patricia propone, desde el mensaje fuerte, expresar la voluntad, que "vamos a... y así no funcionó", explicó.

"Es la historia de la Argentina, llevamos 100 años de antinomias, peleas, de que el que no piensa como yo es el enemigo, y hay que matarlo, que todo lo que diga el adversario político está mal, que el gobierno nuevo tiene que empezar de cero. Ese modelo fracasó, mirá como estamos hoy, siguiendo ese modelo", sentenció Rodríguez Larreta.



LA RESPUESTA

Por su parte, Bullrich, consultada por Clarín, le respondió en duros términos: "Hay límites en una campaña. Es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable".

Además, la titular del PRO en uso de licencia lo calificó de "oportunista" y agregó: "Habla de las diferencias que tenemos, de la velocidad en que haríamos los cambios... es todo muy oportunista lo que dice".

El cruce entre los precandidatos a competir en octubre por la Casa Rosada vuelve a recalentar la interna en el partido amarillo y en la coalición, que hace tres semanas ardió después del intento de Rodríguez Larreta y aliados por crear un "frente de frentes" con el gobernador de Córdoba y precandidato presidencial Juan Schiaretti.