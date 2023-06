Juez de Cámara rechazó la recusación de Cristina

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner recusó al camarista federal Mariano Llorens en un remanente de la causa conocida como "Ruta del Dinero", en el que una asociación civil -que no es parte en el expediente- apeló el sobreseimiento de la ex mandataria y pidió que siga bajo investigación.

Se trata de la causa en la que el juez Sebastián Casanello, a instancias del fiscal Guillermo Marijuán y con el consentimiento de la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) sobreseyó a Cristina Kirchner tras una extensa investigación.

La Asociación Bases Republicanas, cuya presidenta en uso de licencia es la diputada de Juntos por el Cambio y consejera de la Magistratura, Jimena de la Torre, apeló el sobreseimiento pese a que no es "parte" en el expediente.

Mediante un escrito firmado por su dirigente Valeria Viola, hija de la ex referente de la UCEDE y funcionaria en el gobierno de Carlos Menem, Adelina D'Alessio de Viola, pidió ser tenida como querellante y la revocación del sobreseimiento para la vicepresidenta.

La Cámara Federal debe resolver si la acepta como querellante y de eso depende una eventual reapertura de la investigación.

La defensa de la vicepresidenta, a cargo de los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy rechazó a la Asociación como pretensa querellante y, además, recusó a Llorens porque ya fue apartado en un expediente conexo y por temor de parcialidad.

Llorens desestimó ambas causales invocadas y sostuvo que la defensa de la vicepresidenta sólo pretende su apartamiento por "su disconformidad" con lo que resolvió en otros expedientes en los que le tocó intervenir.

"Frente a que lo expresado por los recusantes no se ajusta a ninguna de las causales (de recusación), concluyo que lo requerido debe ser rechazado", sostuvo Llorens.



LÁZARO BÁEZ

La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de la defensa del empresario Lázaro Báez y de otros imputados para que la Corte Suprema revisara las condenas en la causa conocida como "Ruta del Dinero".

El máximo tribunal penal declaró "inadmisible" sendos recursos extraordinarios planteados por los condenados Báez, Juan De Rasis, Claudio Bustos, Martín Eraso, Julio Mendoza, César Fernández, Fabián Rossi, Carlos Molinari, Eduardo Castro, Martín Báez, Walter Zanzot, Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco.