Un tal Batistuta

La tarde del sábado 8 de abril de 1989 no fue una más para la historia de la Liga Rafaelina de Fútbol y para el club de Julio en particular. En ese día se presentó en la cancha de los julienses la Reserva de AFA de Newells Old Boys de Rosario.

La misma estaba dirigida por el Maestro Bernardo Griffa y contaba entre sus filas a jugadores que llegarían a otros grandes niveles mundiales como Gabriel Omar Batistuta, “Toto” Berizzo y Mauricio Pochettino.

El elenco rafaelino también contaba con un poderío excepcional para la época, dirigidos por Reynaldo Volken.

El partido terminó 3 a 2 favorable a los rosarinos que perdían dos a cero y lo dieron vuelta en el complemento.

Otro detalle muy importante fue el arbitraje, a cargo de los mejores jueces locales del momento como Roberto Vaccarone, Juan Carlos Rodríguez Rojas y Luis Bercía. Una fotografía que se resguarda en la galería de la LRF da cuenta de ese acontecimiento, ya que los árbitros locales, de la mano del querido Domingo “Pochi” Barberis habían logrado una notable evolución.

Como decíamos, en el primer tiempo ganaba el “9” con goles de Germán “Malacho” Soltermamm y Alfredo “Freddy” Fernández, y en la segunda parte lo gano el visitante con anotaciones de Baravane y dos de Batistuta.



Los equipos formaron de esta manera:



9 de Julio: Gerold (Arias), Azoge, José Restelli, Enrique “Chaqueño” Zimmermann y Gabriel Veronesse; Luis Cinquino, Osvaldo Mazo, José Elías Trejo y Germán Soltermam: Segovia y Walter Gómez (Fernández). DT: Reynaldo Pedro Volken.



Newell’s Old Boys: Giancaglini; “Larry” Saldaña, Mauricio Pochettino, Stachiotti y Cerro; Baravane, “Toto” Berizzo (Malvestitti) y “Pitufo” Grioni; Roldán, Gabriel Omar Batistuta y Bustamante. DT: Bernardo Griffa.



Transcurridos más de tres décadas de este partido muchos aún lo recuerdan y entre las variadas anécdotas que se rescatan, hay una que menciona que como la delegación rosarina volvía a Rosario por la ruta 34, Osvaldo mazo (que residía en Santa Fe) lo alcanzó en su automóvil a Batistuta hasta Recreo donde tomaría el micro que lo llevaría a su casa en Reconquista.

No quedan dudas que el fútbol siempre se guarda algo de magia y misterio para aportar a la historia.



Fuente: Área de Relaciones Institucionales LRF