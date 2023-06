Dólar blue: cotizó muy cerca del récord a $496

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El dólar blue cerró ayer en $496 en la punta vendedora -a un peso del récord histórico- y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró divisas al intervenir en el mercado.

La divisa paralela ganó un peso, a $496 para la venta y $491 para la compra, mientras la brecha con el tipo de cambio oficial quedó en 93,4%.

El BCRA terminó la rueda con compras por US$ 14,5 millones en el mercado de cambios, las liquidaciones de las economías regionales fueron de otros US$ 20,2 millones, mientras que la entidad monetaria recibió ingresos de organismos internacionales, como el del BID, por US$ 157 millones.

Entre las cotizaciones de los tipos de cambio vinculados con el turismo exterior, el dólar Qatar cerró con un nuevo máximo en $536,3, y la diferencia con el blue vuelve a superar los $40 por tercera jornada, al llegar a los $41,32, mientras que el turista o tarjeta concluyó la rueda en $469,2.

El dólar sin impuestos cotizó a $268,28, según el promedio de las pizarras de los principales bancos privados, mientras que en el Banco Nación aumenta 50 centavos y operó en $266,5 en la venta y el ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva se vendió a $442,46.

El mayorista cerró a $255,8, sesenta centavos arriba del cierre anterior, en los tres días de esta semana subió $2,85 y está a punto de superar los $3,55 de corrección final de la anterior, que estuvo acotada por los feriados.

En la bolsa porteña los tipos de cambio financieros operaron dispares y el dólar MEP o Bolsa cotizó a $482,1, en tanto que la brecha con el oficial alcanza el 88,43%.

El Contado con Liquidación cayó a $494,5 y el spread con el oficial se ubica en un 93,25%.