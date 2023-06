9 de Julio sufrió una ajustada derrota

Más allá de las ausencias, 9 de Julio dio la talla en Formosa aunque no le alcanzó para traerse un resultado positivo. En el cierre de la segunda rueda del Federal A perdió por 1 a 0 frente a Sol de América, con el lamento de haber sido por un gol en contra que Agustín Vera marcó a los 35 minutos del primer tiempo. No obstante, el León en el segundo tiempo buscó con insistencia la paridad, y tuvo sus situaciones, como también el dueño de casa para aumentar las cifras convirtiendo a Agustín Grinovero en una de las figuras del partido.

Maximiliano Barbero suplió a las dos ausencias obligadas de Facundo Centurión y Alex Salcedo con quienes se esperaba, Tiago Peñalba y Franco Baudracco, pero además dispuso un cambio táctico. Teniendo en cuenta que Brian Peralta había tenido un golpe en el anterior encuentro, esperó en el banco de suplentes y saltó a a cancha debutando el juvenil Emanuel Querini, adelantándose unos metros en el sector izquierdo Sebastián Acuña, que tuvo un buen desempeño siendo una vía importante de desequilibrio.

Durante gran parte del período inicial prácticamente no se sacaron ventajas los equipos. El local intentaba manejar la pelota con algunas apariciones de Riquelme y lo que intentaba Medina Aguayo, pero la visita estaba bien parada y no dejaba espacios.

Si bien fueron esporádicas las respuestas ofensivas del León, tuvo una oportunidad cuando Larrea encaró en diagonal de derecha a izquierda, asistió a Acuña que envió el centro pasado y, solo, Bravo remató mordido y desviado de volea entrando por el segundo palo.

Cuando no pasaba gran cosa en el trámite, se escapó López por el sector derecho y envió un centro buscando el corazón del área chica. En su afán de despejar, Vera desvió la trayectoria del balón y Grinovero no pudo hacer nada, para evitar la apertura del marcador en favor de los formoseños.

En el complemento el "9" salió dispuesto a emparejar el resultado, sobre todo luego de los cambios de Peralta por Baudracco y de Ibáñez por Gutiérrez. Los dos hombres de refresco ingresaron bien y tuvieron a maltraer al fondo local. Previamente, Medina Aguayo había estrellado un remate en el palo en una oportunidad clara para Sol de América.

Fue así que Bravo generó una buena acción personal y le quedó el remate de frente al arco, que Garcete en gran intervención desvió al corner. Sol de América ya no tenía tanto manejo ante la salida de Riquelme en el entretiempo, y planteaba un partido de ida y vuelta, con el mediocampo como zona de tránsito.

Los últimos 10 minutos fueron intensos, con Grinovero salvando su valla en una salida rápida ante Osurak, y luego atajando un fuerte remate de Mendoza. Pero el León tuvo un cabezazo de Ibáñez que se fue al lado del palo tras centro de Acuña y un remate bajo de Peralta que se fue también muy cerca.

9 de Julio sabía que tenía esta salida complicada, pero no lo fue tanto en lo futbolístico. De repetir este rendimiento y actitud, luego de quedar libre, puede ilusionarse con viajar a Salta para tratar de sumar frente a Central Norte en un duelo muy importante, porque ganó Crucero y otra vez está en el fondo.



SOL DE AMÉRICA 1 - 9 DE JULIO 0

Estadio: Sol de América.

Arbitro: Guillermo González. Asistentes: Mariana Duré y Rodrigo López. Cuarto árbitro: Fernando Brillada.

Sol de América: Leonel Garcete; Fabricio Rojas (45' Augusto Villasanti), Ezequiel Neira, Marcos Ojeda, Marcelo Rolón Bell; Mariano Mendoza, José Romero, Renzo Riquelme (45' Bruno Di Martino, 90' Renzo Flumian) y Franco López (65' Fermín Cabañas); Axel Medina Aguayo y Maximiliano Osurak (85' Rodolfo Gómez). Sup: Alexis Escalzo, Diego Villalba, Emilio Ríos, Angel Ibara. DT: M. Bonetto.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado (88' Agustín Costamagna), Thiago Peñalba, Agustín Vera y Emanuel Querini (70' Diego Meza); Leandro Larrea, Franco Baudracco (58' Braian Peralta), Agustín López y Sebastián Acuña; Román Bravo (88' Augusto Baldasarre) y Mateo Gutiérrez (58' Maximiliano Ibáñez). Sup: Joaquín Gómez, Santiago Burkhard, Jeremías Kruger. DT: M. Barbero.

Primer tiempo: a los 35' gol en contra de Vera (SdA).