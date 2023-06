Un contexto que favorece al trigo y complica el final de cosecha

Las condiciones climáticas de la última semana fueron bien particulares, de ambientes húmedos y temperaturas que generaron escenarios muy favorables para la germinación, emergencia y desarrollo del trigo, dice el informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe, que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

“Continuó a buen ritmo la implantación del cereal, en todos los departamentos del centro norte santafesino. Se mantuvo la disponibilidad de agua útil en la cama de siembra y se sembró el 78 % de la superficie estimada inicialmente”. Las características climáticas influyeron y regularon parcial a totalmente el proceso de cosecha de soja tardía y maíz tardío.



CONDICIONANTES DE LA SOJA TARDÍA

El proceso de cosecha de la soja tardía, en todos los departamentos del SEA, se vio muy condicionado por las características climáticas húmedas o muy húmedas y las elevadas temperaturas, que prorrogaron el final del ciclo.

Dicho escenario, muy poco favorable para la tarea de recolección, continuó afectando a los cultivares que debían cosecharse e impactó en la calidad de los granos. Continuó observándose lotes con chauchas abiertas, granos manchados, desarrollo de cebadilla criolla y también, soja emergida. “Los rendimientos no superaron los 4 - 6 qq/ha, por lo que se continuó evaluando en cada predio en particular costos, beneficios y en varios casos, se resolvió la no recolección de la oleaginosa”.

Hasta la fecha se alcanzó un grado de avance del 92 %, con un adelanto intersemanal de 2 puntos y un retraso de 8, comparado con la campaña pasada.

En el período, los rendimientos promedios de la zona no variaron y oscilaron en el Centro (departamentos San Cristóbal, San Justo, Castellanos, Las Colonias y La Capital), entre 3 - 5 qq/ha hasta 12 - 15 qq/ha y lotes puntuales de 17 a 18 qq/ha, con un avance que alcanzó el 97 %; mientras que en el Norte (departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado y norte de San Javier), entre 7 – 9 qq/ha hasta 21 – 22 qq/ha y lotes muy puntuales de 28 a 30 qq/ha, y se avanzó hasta el 90 %.



SE FRENA EL MAÍZ TARDÍO

Los altos porcentajes de humedad ambiente incidieron sobre la totalidad de los lotes de maíz tardío porque elevaron el contenido de humedad de los granos y con ello, se paralizó totalmente la recolección.

Hasta la fecha había alcanzado un grado de avance del 5 %, sin adelanto semanal y un retraso de 20 puntos, comparado con la campaña pasada.

Los rendimientos promedios obtenidos oscilaron desde mínimos de 7 - 9 qq/ha a máximos de 21 - 22 qq/ha, con algunos sembradíos puntuales que alcanzaron a los 30 – 45 qq/ha.

Los valores fueron muy heterogéneos, siempre en relación con los montos de las precipitaciones acumulados, particularmente, fueron los maizales sembrados en primera instancia los que obtuvieron mejores resultados.

El proceso de picado/embolsado del cereal de segunda para autoconsumo, también estuvo influenciado, pero no paralizado y muy puntualmente se llevó a cabo en zonas de las cuencas lecheras santafesinas. Los rendimientos promedios fluctuaron entre 7 – 9 y 10 m/bolsa/ha.



CON CLIMA A FAVOR

El único beneficiado por las condiciones climáticas del período fue el trigo, favorecido en sus distintas etapas, desde la germinación, emergencia o desarrollo foliar. Además, se observó el continuo movimiento de equipos y sembradoras, en toda el área de estudio.

El agua útil en la cama de siembra se mantuvo, por lo que prosiguió la implantación del cereal en las distintas zonas y consolidó las estimaciones realizadas, luego que las precipitaciones revertieran parcialmente la realidad, se modificó, cambió el ánimo y las expectativas del sector productivo.

Hasta la fecha se alcanzó un grado de avance del 78 %, unas 351.00 ha, con un progreso intersemanal de 13 puntos y un adelanto de 18, comparado con la campaña pasada.