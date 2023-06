Apymel entiende que “la Justicia está ahogando a Lácteos Vidal”

A punto de cumplirse un año del inicio del conflicto entre la pyme de Carlos Casares y Atilra, que terminó en la Justicia, desde la asociación empresaria emitieron un comunicado que denuncia una aparente connivencia: “La Justicia no puede enceguecerse con el capricho de un gremio”.

La Asociación de Pymes Lácteas, que preside Pablo Villano, se despachó con un contundente comunicado, comentando el caso de Lácteos Vidal, y lo que entienden es un atentado “a la libertad de empresa”.

“A punto de cumplirse un año del bloqueo que inició una pesadilla para la empresa Lácteos Vidal, pareciera que la Justicia laboral está empeñada en complicar cada vez más la situación de una pyme que nunca incumplió con los trabajadores, ni con ninguna de sus obligaciones. La invasión a la propiedad privada, las amenazas, la imposibilidad de poner en marcha la producción de lácteos fueron los motivos iniciales del pedido de la empresa para que los trabajadores se presenten en sus puestos, la negativa derivó en una pérdida de confianza que dio lugar a los despidos, a la liquidación de salarios que estuvo seguida de la presentación de una cautelar a destiempo de la que se ciñe el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo para presionar para la recontratación de 26 personas”.

APYMEL acusa al magistrado José Ignacio Ramonet, de ser tendencioso deliberadamente, forzando a Lácteos Vidal a cerrar sus puertas, y al gremio ATILRA de querer quedarse con la planta de la localidad de Moctezuma. En tanto “la referente de la empresa, Alejandra Bada Vásquez, plantea una decidida intención de seguir haciendo lácteos de calidad, ofreciendo sustento laboral a casi un centenar de personas y mantener vigente la iniciativa emprendedora que sus padres le enseñaron y legaron”.

Según se comunica, “Lácteos Vidal tiene un embargo por menos de dos semanas del mes de abril de cinco millones de pesos, a partir del día en el que operaron los despidos. Luego se seguiría sumando dinero de forma infinita, porque a pesar de las presiones del juez Ramonet estas 26 personas no van a ser reincorporadas. Mucho menos se despedirán a los 25 empleados nuevos para retomar el vínculo con quienes no valoraron su puesto de trabajo, tal como lo sugiere el propio magistrado en su última resolución”.

Desde APYMEL hacen un llamado a la racionalidad judicial, para evitar que este sea un antecedente negativo para la industria nacional y la propiedad privada. “La Justicia no puede enceguecerse con el capricho de un gremio y debe ponderar los derechos de todos los involucrados en una causa que tuvo su inicio en un planteo confuso y en un tránsito que se complejizó cada vez más”.