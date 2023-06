Las economías regionales se destacan ante la caída de los grandes complejos

Según el Informe Mensual de Exportaciones por Complejos que confecciona el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), el golpe agroexportador que dejaron los principales commodities de la economía argentina determinó la senda a la baja en comparación al período enero-mayo del año pasado: fue un duro 33,5% menos que en 2022.

En mayo, el sector agroindustrial exportó un 34,1% menos que en igual período del 2022. De esta manera, en total se exportaron u$s 3.640,9 millones, es decir u$s 1.884 millones menos que en el mismo mes del año pasado.

Las exportaciones se incrementaron un 17,5% respecto a abril, pero se acumula una caída de u$s 7.627 millones (33,5%) relativo a ene-may 2022

Los complejos con mayor crecimiento relativo fueron: Porcinos, Sucroalcoholero, Alfalfa y Resto frutícola

En tanto, los complejos trigo, soja y maíz fueron los de mayor contribución a la caída interanual acumulada. Cabe destacar que el sector manisero, legumbres y arrocero los que más amortiguaron dicha caída.



RUBROS DESTACADOS

_ Maní: la cadena exportó por u$s 482,76 millones en los primeros cinco meses del año, lo que marcó una variación positiva del 18%. En el total de los complejos participó en un 3,18%.

_ Legumbres: hubo exportaciones por un total de u$s 139,48 millones con un crecimiento del 19,3%. Tiene una participación total del 0,92% en todos los complejos.

_ Arroz: exportó entre enero y mayo de este año por u$s 90,75 millones. Su crecimiento fue del 24,5% y su participación en todos los complejos fue del 0,6%.

_ Porcinos: la exportación en los primeros cinco meses del año fue de u$s 1,96 millones. Su crecimiento fue de 115,7% y su participación fue de apenas el 0,01% del total.

_ Sucroalcoholero: el complejo exportó por u$s 24,52 millones con una participación del 0,2% en el total de las cadenas.

_ Alfalfa: la exportación fue del u$s 25,97 millones con un crecimiento del 73,3%. La participación fue del 0,2% del total.



EL KIWI ARGENTINO, RUMBO A ESPAÑA

Hace unos días se concretó la primera partida de exportación de kiwis con sello de Indicación Geográfica (IG) y Certificado Orgánico Argentino hacia España. El envío corresponde a la Cooperativa Ecco Argentina, del municipio de General Alvarado, que durante la cosecha 2022 almacenó y empaquetó más de 900 toneladas de esta fruta, dando empleo a 20 familias de la ciudad, y cuya planta de frío y empaque fue inaugurada hace un año gracias al aporte de $50.000.000 por parte de la cartera agropecuaria nacional.

Cabe recordar que tanto las Indicaciones Geográficas (IG) como las Denominaciones de Origen (DO), son herramientas de diferenciación otorgadas por la Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional para el reconocimiento de una calidad diferenciada existente.

Debe señalarse que las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen constituyen herramientas que permiten diferenciar y hacer distinguible la calidad de un producto relacionada con su origen geográfico. Asimismo, otorgan protección legal al nombre, al producto y al grupo interesado, y tienden a promover el desarrollo rural.