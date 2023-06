Se derrumbaron las exportaciones lácteas

Según datos oficiales, las exportaciones lácteas arrancaron el año de la peor manera. Los datos del primer cuatrimestre indican bajas en volumen y divisas, pero también en litros equivalentes procesados para el mercado externo.

Pero tampoco son alentadoras las cifras estimadas para el mes de mayo (aún sin datos definitivos). La variación interanual fue de -17,2% en volumen y -27,2% en valor (may/23 vs. may/22). En ambas comparaciones se puede visualizar la caída en volúmenes y en precios.

En grandes rubros en función al valor total en dólares para los primeros cinco meses de 2023: 38,6% para leche en polvo; 29,2% para los quesos en sus diferentes pastas; 20,4% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.); 11,8% de productos confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.).

La variación por rubro de productos en función al volumen para enero-mayo 2023 fue: Leches en Polvo -36,4%, Quesos +18,4%, Resto de productos +14,3%; y Confidenciales +23,9%

En litros de leche equivalentes, las exportaciones cayeron el 16,9% y representaron el 23,5% de la producción total.

El precio medio de exportación por tonelada fue de US$ 3.939 para enero-mayo de 2023, lo que implicó un incremento del 1,1% respecto a igual período de 2022.

En cuanto a destino, en función al monto en dólares, 42,9% fue a Brasil; 9,6% a Argelia; 7,3% a Chile; 4,4% a Rusia; 3,4% a Arabia Saudita; Uruguay 3,3%; y China 2,8%, el restante 23,7% a más de 10 otros destinos.

“Se viene produciendo este año una importante baja en las exportaciones de Leche en Polvo, no ocurriendo lo mismo con los quesos, que son casi el 30% del valor exportado (principalmente Mozzarella y Quesos de Pasta Semidura)”, dice el OCLA. Según la misma fuente, “se observa una tendencia creciente en el volumen y en el monto de las exportaciones de Argentina, a pesar de la caída de los últimos meses”.