Destinan fondos para el norte provincial

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, entregó más de 90 millones de pesos para acompañar a productores afectados por la sequía, a través de un trabajo articulado con distintas instituciones del sector.

En esta oportunidad, se otorgaron $ 52.000.0000 a la Sociedad Rural de Vera y $ 40.000.000 a la Asociación para el Desarrollo del departamento 9 de Julio, para asistir a pequeños y medianos productores ganaderos.

El objetivo de la asistencia es cubrir los costos de alquiler de camiones cisternas y gastos vinculados al acondicionamiento y puesta en funcionamiento de distintos puntos de extracción de agua, como así también la limpieza y acondicionamiento de represas para la captación y el almacenamiento de agua.

Al respecto, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, indicó que “seguimos asistiendo con alimentos, suministro de agua, y créditos a tasa cero a pequeños y medianos productores, a través de las Asociaciones para el Desarrollo. El problema persiste, sobre todo en los departamentos del norte, zona en la que se encuentra más del 50% del sector ganadero de la provincia y la mayor producción de terneros de Santa Fe y del país; por eso continuamos acompañando al sector ganadero no sólo con alimento y acarreo de agua sino también con capital de trabajo a través de créditos del Nuevo Banco de Santa Fe, con tasas de interés bonificada”.

Seguidamente, el ministro detalló que “hay, también, lugares puntuales del sur provincial donde las lluvias aún no han aparecido y no se ha podido prosperar en la siembra de trigo. En el resto del territorio santafesino el avance de la siembra fue bueno”.

“Está en nuestra impronta acompañar en las buenas y en las malas. El campo es uno de los pilares de esta provincia y del país, por lo tanto en esta situación difícil y compleja que está viviendo vamos a seguir acompañando a todo el sector productivo hasta el último día de gestión con los recursos que tenemos, como lo hemos hecho desde el primer día con todas las herramientas disponibles”, concluyó Costamagna.

Para asistir a los productores ganaderos del norte, la provincia ya dispuso recursos por más de $660 millones, de los cuales se destinaron más de $300 millones para el acarreo de agua y limpieza de represas, $260 millones en créditos a tasa cero, $49,6 millones en aportes no reintegrables, y $60 millones para la compra de tanques cisternas para comunas y municipios y la Sociedad Rural de Tostado.