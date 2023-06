Se llevó a cabo con éxito el seminario organizado por Camioneros de Santa Fe

Con la participación de 300 personas, ayer por la tarde se llevó a cabo el seminario gratuito “Orientación a la educación laboral y a la construcción de sindicatos eficaces y eficientes”. El uso de la plataforma Zoom permitió el encuentro de personas de diferentes puntos del país. También, los participantes se dieron el lujo de poder escuchar las palabras de Jimmy Donovan, director de Acción Política y Legislativa de la Hermandad Internacional de Camioneros (Washington, D. C.) y del principal orador, Dr. Robert Bruno, catedrático de Relaciones Laborales y de Empleo en la Escuela de Relaciones Laborales y de Empleo de la Universidad de Illinois y Director del Programa de Educación Laboral de dicha universidad.

A través de una herramienta para interpretación momentánea, el público pudo escuchar todo el seminario en español.

Primero, Sergio Aladio, secretario General del Sindicato de Camioneros de la Provincia de Santa Fe, brindó una cálida presentación: "Es un gran esfuerzo que hacemos todos los que estamos participando de este evento para llevar adelante el seminario. Por supuesto, esto no podría ser posible sin la colaboración de FUCEIT, una fundación preparada para la capacitación, el aprendizaje y la investigación relacionada al mundo laboral. Agradezco también a todos los técnicos que están hace ya un largo tiempo trabajando para que salga todo ordenado. Agradecer también a Robert Bruno y a la Universidad de Illinois. Cuando charlábamos sobre lo que estábamos ideando, rápidamente se pusieron manos a la obra para llevarlo a cabo. Mención especial a Jimmy Donovan, un camionero y colega de Estados Unidos, de la hermandad. Es un gran dirigente, que está trabajando siempre para obtener mejoras para los trabajadores del sector. Esto brinda la posibilidad de la construcción de entidades que afiancen, a través de las instituciones, el estudio y la capacitación, el buen futuro de los trabajadores del sector".

Aladio ya había comentado para la LA OPINIÓN, que "la única universidad que prepara a dirigentes en el mundo está en Illinois, tuve la suerte de visitarla. Lo que puedo mencionar es que nosotros debemos hacer un mea culpa, porque nos hemos preparado para esto como pudimos. Claro que no son comparables las leyes laborales argentinas, que son más avanzadas que las de ellos, pero sí debemos rescatar la capacitación continua a trabajadores, dirigentes y empresarios. En este sentido, aún tenemos convenios colectivos desde 1975, los cuáles no se han renovado, esa es otra tarea".

Por su parte, James Donovan expresó: "Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Tuvimos una reunión muy positiva hace un mes y medio en Washington DC, cuando vino una delegación de delegados sindicales de Argentina... fue un enorme placer. Nosotros somos una de las organizaciones más grandes de los Estados Unidos y, quizás, del mundo. Representamos a más de un millón de personas. Nos gusta compartir nuestra experiencia con otros sindicatos, siempre respetamos el trabajo de cada uno. Como camioneros sabemos que prestamos un servicio, entonces hablamos de un montón de cuestiones de logística que cambian constantemente. Además, la transformación tecnológica, las necesidad de actualizarse, toda esta cuestión automática que tiene la intención de reemplazarnos, cosa que atenta con nuestro trabajo. Hablamos también de la capacitación para las futuras generaciones de camioneros para que aprendan a conducir bien, de forma segura; para que comprendan el orgullo que debemos tener por hacer esto. Somos profesionales y tenemos que asegurarnos de que nuestros sindicatos tengan los mejores estándares".

En su turno, el Dr. Robert Bruno comentó: "Estoy muy honrado de ser el orador principal el día de hoy y agradezco mucho la invitación. Espero que sea muy útil, que pueda inspirar el trabajo que hacen ustedes de acá al futuro, y espero que se pueda construir un programa educativo para líderes en Santa Fe, en la Argentina. Quizás sea el primero de su tipo en el país".

Luego de esta cálida bienvenida, inició la capacitación que profundizó en las siguientes cuestiones: factores relacionados con la eficacia sindical, la eficiencia y el éxito de un sindicato, y exponer la relevancia de la educación de los miembros y líderes sindicales como punto de partida para el éxito de una organización.

Llegando al final, los participantes también pudieron hacerles preguntas a los invitados.