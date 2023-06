River se clasificó a octavos

Le ganó 2-0 a The Strongest en el Más Monumental.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - River logró un trabajoso triunfo frente a The Strongest de Bolivia por 2 a 0 en un aceptable encuentro disputado anoche, en el estadio Monumental, y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores, en el marco de la sexta jornada del Grupo D.

El mediocampista Rodrigo Aliendro, a los 13 minutos del primer tiempo, y Miguel Borja, a los 45 del complemento, fueron los autores de los tantos que le dieron el triunfo al equipo "Millonario".

Con este resultado, y la igualdad de Fluminense ante Sporting Cristal, le permitió al equipo de Martín Demichelis acceder a la siguiente fase pero como segundo del grupo, ya que los de Brasil quedaron en la primera colocación por diferencia de gol tras ostentar 10 unidades al igual que los de Núñez.



River 2 - The Strongest 0



Estadio: Monumental.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).



River: Franco Armani; Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Nicolás De la Cruz, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.



The Stongest: Guillermo Viscarra; Saúl Torres, Gonzalo Castillo, Adrián Jusino, Carlos Roca; Luciano Ursino, Álvaro Quiroga; Michael Ortega; Jeyson Chura, Enrique Triverio y Eugenio Isnaldo. DT: Ricardo Formosinho.



Goles: 13m PT Aliendro (R) y 45m ST Borja (R).



Cambios: ST 14m Pablo Solari por Pérez (R); 23m Jaime Arrascaita por Chura (TS), Matías Kranevitter por De La Cruz (R) y Miguel Borja por Beltrán (R); 34m Jhon Arias por Ortega (TS); 43m Marcelo Herrera por Rojas (R) y Agustín Palavecino por Aliendro (R).