Un San Lorenzo milagroso: goleó y avanzó a octavos

San Lorenzo de Almagro aplastó ayer como local por 4 a 1 a Estudiantes de Mérida de Venezuela, tras ir en desventaja, y avanzó a los 16avos. de final de la Copa Sudamericana 2023, en un partido válido por la última fecha del Grupo H.

Luis Arenas, a los 3 minutos de la etapa inicial, abrió la cuenta para el conjunto venezolano, mientras que Adam Bareiro de penal, a los 49 del mismo período, marcó la igualdad transitoria.

En el complemento, San Lorenzo se llevó la victoria con una ráfaga de goles de Bareiro otra vez, a los 10 minutos, Malcom Braida, a los 25, y Nahuel Barrios, a los 26.

El elenco "azulgrana" se benefició con el triunfo de Fortaleza de Brasil como visitante 2 a 1 frente a Palestino de Chile y avanzó por diferencia de gol.

El conjunto brasileño terminó como líder del Grupo H con 15 puntos, San Lorenzo, segundo, con 8 (+1), Palestino también con 8 (0) y Estudiantes de Mérida cerró las posiciones con 3.



OTROS ARGENTINOS. ANOCHE: San Pablo 2 - Tigre 0. HOY: 19hs Estudiantes de La Plata vs Oriente Petrolero, 21hs Guaraní de Paraguay vs Huracán, 23 hs Universitario de Perú vs Gimnasia de La Plata.