Liga Rafaelina: promesa de partido en Villa Rosas

Este miércoles comenzará a disputarse la cuarta fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con dos adelantos.

En Villa Rosas habrá cruce de líderes con Peñarol recibiendo a Sportivo Norte. Ambos suman puntaje ideal.

También hoy se presentará Ben Hur, visitando al Deportivo Josefina.



A continuación, todo el programa de la fecha 4:



Miércoles 28/06: 21hs Dep. Josefina vs Ben Hur; 21.30hs Peñarol vs Sportivo Norte. Jueves 29/06: 21.30hs 9 de Julio vs Brown, Arg. de Humberto vs Unión de Sunchales. Viernes 30/06: 21.30hs Dep. Aldao vs Dep. Ramona. Domingo 02/07: 12.30hs Argentino Quilmes vs Ferrocarril del Estado; 15.30hs Atlético María Juana vs Atlético de Rafaela, Arg. de Vila vs Dep. Tacural. Sábado 15/07: Libertad vs Florida.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 9, puntos; Peñarol 9; 9 de Julio 7; Ben Hur 7; Libertad 7; Dep. Josefina 5; Atlético de Rafaela 4; Argentino Quilmes 4; Ferrocarril del Estado 4; Deportivo Tacural 3; Atlético María Juana 3; Unión de Sunchales 3; Florida de Clucellas 3; Deportivo Ramona 1; Brown San Vicente 0; Dep. Aldao 0; Argentino de Humberto 0; Argentino de Vila 0.