Valdivia: “Era importante ganar, seguimos prendidos en la lucha”

Atlético de Rafaela se reencontró con la victoria luego de tres presentaciones sin poder hacerlo y la fiesta en el Monumental de barrio Alberdi fue completa. El 1 a 0 ante Atlanta le permitió al conjunto albiceleste mantenerse en los principales puestos de la zona B y con 30 puntos, no le pierde pisada los de arriba, y se mantiene en clasificación a reducido.

“Era importante dejar la victoria acá en casa, en las últimas dos presentaciones no se nos había podido dar, es un triunfo importante para nosotros y para la gente”, indicó Matías Valdivia, una de las figuras que tuvo el elenco de Ezequiel Medrán en la noche del domingo.

A la hora de analizar el trámite del encuentro, el mediocampista señaló: “El PT fue duro, un partido peleado, parejo hasta la expulsión. Encontramos el gol y creo que desde ahí pudimos manejarlo de buena manera. Nos hubiese gustado haber hecho un gol más para estar tranquilos, lo cerramos y pudimos dejar los tres puntos en casa”.

Se jugaban 37 minutos de la primera parte y el Bohemio se quedó con uno menos. Así y todo la Crema no pudo marcar esa diferencia de contar con un jugador de más.

“Nos costó encontrar el espacio. A pesar de ese hombre de más no encontramos el espacio para generar juego y profundizar, igualmente hicimos un gran partido ante un gran rival”, apuntó el rafaelino, que a la hora de hacer autocrítica, no esquivó el ‘bulto’: “Tenemos que tratar de mejorar en el juego, es el déficit que estamos teniendo, lo estamos trabajando bien en algunos aspectos pero nos está costando encontrar juego asociado. Lo vamos a seguir trabajando y era importante ganar y estos tres puntos nos dan un ánimo importante para seguir en carrera”.

Más de un año para que Valdivia vuelva a la titularidad. Fue de menos a mas y cerró una buena presentación. Sobre ello, contó: “Me sentí bien, tranquilo, quizás por cómo se termina dando el partido y que jugamos gran tiempo con uno más pude jugar algo más suelto, agarrar más la pelota, estar más tranquilo, correr menos y correr bien y eso fue importante para hacer un gran partido”.

Comenzó compartiendo la mitad de la cancha con Matías Fissore, quien salió con una contractura y en su lugar ingresó Nicolás Varela. Sobre el debut del ‘pibe’ (categoría 2005), Valdivia declaró: “Lo vimos bien, es un gran jugador. En la semana entrenó con nosotros con mucha confianza, mucha personalidad. Se vio eso demostrado, hay que llevarlo de a poco, es un gran jugador, le tocó entrar bien y le dio mucho al equipo".

Atlético de Rafaela logró quedarse con la victoria, que tanto necesitaba, y por segundo encuentro consecutivo no recibió goles, lo cual “es bueno, Marcos (Peano) se lució con un tiro libre, quizás si nos hacían ese gol cambiaba todo el partido y teníamos que otra vez remarla, pudimos mantener el arco en cero y eso para nosotros es muy importante”, destacó Valdivia, que para el cierre manifestó: “Hay que seguir sumando, es importante ganar para seguir prendidos en la lucha, en los clasificados y ahora iremos a Córdoba a hacer un gran partido y ver que nos podemos traer de allá”.