Alberto Fernández y un guiño a la precandidatura de Massa

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El mandatario nacional, Alberto Fernández, aseguró que el ministro de Economía, Sergio Massa, será el "futuro presidente del país", al hablar en el encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción.

Luego de que por ese escenario en La Rural pasara el precandidato presidencial, Fernández arrancó su participación y expresó: "Sergio acaba de hablar y se quería quedar a escucharme, pero tiene que ir a arreglar el problema del Fondo, así que le dije andá que es más importante eso".

Acto seguido, el jefe de Estado subrayó ante los empresarios: "Tienen el privilegio de que van a escuchar en un ratito la opinión del presidente y acaban de escuchar la opinión del futuro presidente".

En ese marco, Alberto Fernández destacó: "Nos han tocado años muy difíciles, algunos dicen que Sergio usa la misma muletilla que yo sobre la deuda recibida, la pandemia, la guerra, la sequía, pero todo eso pasó y todo eso lo vivimos".

"Nos encontramos con esa deuda con el Fondo Monetario Internacional y le pedimos hacer nuestro programa económico", señaló el presidente, quien detalló que incluía "a la obra pública, que es lo que más motoriza la economía de un país".

En esa línea, el jefe de Estado afirmó que están "haciendo más de 6.000 obras públicas", lo que implica "el 1,8% del PBI", además de recordar que asumió frente al Gobierno nacional "con 220.000 trabajadores" de la construcción mientras que "actualmente hay 480.000" trabajadores en el sector.

"Nos tocaron tiempos difíciles pero no dejamos de hacer, hicimos obras públicas porque creímos que todo el país lo necesitaba", aseveró Fernández.

En otro tramo de su intervención, el presidente afirmó que "en política no todo es lo mismo" y precisó: "Estamos los que creemos que el Estado no es un espectador de la realidad sino que está llamado para que se mueva, para que todo crezca y para que la distribución sea correcta".

Al dirigirse a los empresarios presentes en el acto de clausura de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, afirmó que "una Argentina sin empresarios no tiene futuro", motivo por el que "el Estado tiene que estar al lado (de ellos) para darle condiciones de trabajo para poder proyectar y hacer".

"Tenemos en este momento una tasa de desocupación del orden del 6%, una de las más bajas de la historia y la capacidad industrial instalada es del 69%. La más alta en décadas", aseveró.