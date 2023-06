Tolosa Paz le respondió al "destrato" de Cristina

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner de someterla a un "destrato", mientras que le marcó que es de "muy mal gusto" desconocer su trayectoria y decir que la declinación a las PASO del sector que la proponía como precandidata a la gobernación bonaerense fue "por dos carguitos".

Tolosa Paz sostuvo que la titular del Senado "tiene una lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad".

Además, la ministra le advirtió a Cristina Kirchner que "no se puede vivir de la nostalgia del pasado".

"Tenemos que ser capaces de ir hacia adelante con la renovación de los cuadros políticos, de las caras de un proyecto que va a seguir y fundamentalmente de las ideas que debemos expresar en la etapa que viene", reconoció.

La funcionaria contestó de esa manera las apreciaciones realizadas por la ex presidenta el lunes, en el acto que protagonizó junto al ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa.

"Me pasé más de 20 años de mi vida política militando, entregué mi vida, entonces querer negar esas trayectorias y ponernos en el simple lugar de que la discusión de las PASO cerraba con dos carguitos es de muy mal gusto", enumeró Tolosa Paz el día después de los dichos de Cristina Kirchner.