Ante hechos vandálicos, vecinos reclaman más seguridad nocturna en el Cementerio

Ante los lamentables y reiterados hechos delictivos contra panteones y lápidas que se vienen produciendo en el Cementerio Municipal desde hace un tiempo a esta parte, y frente a la inacción del Municipio local, algunos vecinos que han sido víctimas de esta clase de vandalismo se dieron cita en el lugar para dar a conocer esta triste realidad y al mismo tiempo también para pedir por más seguridad, especialmente en horario nocturno, ya que los malvivientes continúan ingresando y violentando panteones para robarse placas, pisos de bronce y barrales, entre otros elementos de valor.

A través de una improvisada conferencia de prensa donde estuvieron presentes María Andrea Peretti (hija del histórico dirigente del PDP y ex concejal), su hermano Sergio, Hortensia Poggi, los hermanos Adriana y Gerardo Lorenzatti, Raúl Vigini y Nelson Daperno, manifestaron ante la prensa local algunos testimonios desgarradores sobre estos hechos delictivos. "Cuando vine, me pregunté y me dijeron que de 1:30 a 6:30 no hay vigilancia en el cementerio municipal. Entonces lo que estamos pidiendo es eso, que pongan algún sereno o vigilancia durante las horas de la noche y de la madrugada", expresó una de las damnificadas. "No hemos pedido audiencia con el intendente. Este primer paso que hacemos es visibilizar esta problemática, aunque sabemos que el concejal Lisandro Mársico, que está al tanto de lo que viene sucediendo, ha presentado un proyecto para que el Ejecutivo informe acerca de las medidas de seguridad que hay en el horario nocturno", comentó otra de las vecinas.

"A nuestros familiares les han robado las placas que estaban colocadas en los interiores de los panteones. Los delincuentes están robando todo lo que es de bronce. Estamos hablando de placas de bronce que son pesadas en algunos casos, con lo cuál tiene que haber toda una organización detrás de eso. O sea que no es cualquier ladrón habitual. Hemos cerrado con un candado nuestro panteón y lo volvieron a violentar, con lo cuál pueden volver con el riesgo también de que toquen los cajones y puedan llevarse también otros objetos de valor", relató otro vecino víctima de esta clase de robos. "Es sumamente necesario extremar las medidas de seguridad, donde en varios casos hay pórticos que están abiertos hasta la mitad prácticamente. No sabemos si hay cámaras de seguridad en el cementerio, me parece que no. De todos modos, nosotros pagamos la mantención de los nichos de nuestros seres queridos y lo que queremos es que esto no se vuelva a repetir. Y además, al cementerio le falta iluminación, porque está muy oscuro en gran parte del sector. Pedimos seguridad, no hace falta explicar lo que significa el cementerio para todos más allá de las creencias religiosas que uno tenga. Venir a ver a tu papá y encontrarse con esta realidad no es muy agradable. Y nuestro temor es que vuelva a suceder. Este predio es de 6 hectáreas y no lo puede vigilar una sola persona, que trabaja desde las 14 a las 2 de la madrugada. Y esto no solamente pasa en Rafaela, sino también en otros cementerios de la zona, con lo cuál también debe haber alguien que compre esas placas", argumentó otro ciudadano. "Hemos hecho las denuncias en forma particular en la comisaría XV, y hay una lista de más de 30 panteones que han sido violentados y robados, en los cuáles debe haber también más vecinos damnificados que no se han enterado. Es innumerable la cantidad de reclamos a los empleados administrativos del cementerio sin poder dar una respuesta", afirmaron los vecinos.



EL INFORME DE MÁRSICO

Cabe recordar que días pasados, el concejal Lisandro Mársico ingresó al Concejo un pedido de informes a los fines de que el Departamento Ejecutivo Municipal informe:

- Sobre las medidas de seguridad que se tienen establecidas allí para evitar delitos, ya sea contra las personas que lo visitan o sobre los sitios, como ser panteones, lápidas, tumbas.

- En caso de poseer personal de seguridad, vigilancia o control, especificar si pertenece al propio Municipio o una empresa privada.

- Cuáles son los motivos por los cuales entre las 1:30 y 6:30 hs no hay establecido ningún puesto de seguridad, vigilancia o control en el Cementerio local y si en algún otro horario del día no existe control de personal público o privado, detallarlo.

- Teniendo en cuenta la cantidad de hechos ilícitos que se vienen produciendo, qué acciones lleva o llevará a cabo el área responsable del sitio.

Con respecto a esta situación, Mársico había comentado la desidia que se encuentra atravesando el Cementerio Municipal y reconoció que "es necesario que se establezcan medidas de seguridad urgentes; las personas que lo visitan observan preocupadas y heridas en sus sentimientos cómo se violentan panteones o se extraen las placas de las lápidas, sin que los responsables de la Secretaría a cargo lleven a cabo acciones concretas para evitar estos hechos delictivos", manifestó. "Los hechos ilícitos que se vienen produciendo allí son especialmente en horario nocturno y los delincuentes trabajan con absoluta libertad, lo que queda demostrado en los daños ocasionados en algunos panteones, que dan cuenta de la utilización de herramientas especiales para arrancar o cortar materiales, por lo que resulta urgente conocer las acciones a los fines de prevenirlos que lleva o llevará a cabo el área responsable del espacio municipal", alegó el edil demoprogresista. "También resulta necesario conocer si cuando el Cementerio está abierto a los visitantes existen controles, porque quienes asisten corren riesgo de ser víctimas de asaltos o daños en su integridad física", finalizó el Concejal. El daño material que estas personas ocasionan donde descansa un familiar o un ser querido no tiene comparación con la falta de respeto, sin dejar de mencionar que estamos hablando de un delito contra la propiedad, con una afectación muy importante en lo sentimental . "Por eso mismo creo que el Intendente debe hacerse cargo, conjuntamente con las áreas tienen que ocuparse del tema. No puede ser que estén pasando estos hechos lamentables y que no haya control ni guardias en ciertos horarios. Y también quiero saber qué otro tipo de medida van a implementar, no solamente se pueden utilizar los recursos humanos, sino que pueden utilizarse recursos tecnológicos como cámaras para controlar que el cementerio y las tumbas o las lápidas no sean violentados por delincuentes. La verdad que entiendo que generan, como dije, no solamente un daño a la propiedad sino un daño a la afectación de los sentimientos de quienes ahí tienen sus seres queridos. Por eso es necesario y urgente que se tomen cartas en el asunto, se tomen medidas de seguridad concretas. Hace mucho tiempo que esto viene pasando y el Intendente y sus funcionarios miran para otro lado, no le prestan atención. Por eso yo digo que la inoperancia ya es total".