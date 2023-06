Ben Hur pasó de fase sin derrotas

Este fin de semana se disputaron los cuadrangulares de vuelta de la primera fase del torneo Federativo U14 masculino de Clubes, donde Ben Hur de Rafaela, como así también Unión y Libertad de Sunchales avanzaron a la siguiente ronda, mientras que quedó eliminado Peñarol, en referencia a los representantes de la Asociación Rafaelina.

Jugando las revanchas en el Coliseo del Sur, Ben Hur completó de forma invicta la etapa inicial. Lo mismo consiguió Unión en su grupo.

Los resultados fueron: Zona F, en Rafaela: Ben Hur 96 vs. Central Ceres 62; Ben Hur 91 vs. Sanjustino 40 y Ben Hur 81 vs. Unión 57,

Zona G, en Tostado: Peñarol de Rafaela 33 vs. Huracán de San Javier 49; Peñarol 28 vs. Banco A 92; Atlético Tostado 75 vs. Peñarol 40.

Zona I, en Santa Fe: Cacu de Ceres 71 vs. Libertad de Sunchales 43; Libertad 79 vs. Unión 44 y Banco B 20 vs. Libertad 139.

Zona J, en Reconquista: Platense Reconquista 53 vs. Unión de Sunchales 56; San Lorenzo 38 vs. Unión 48 y Regatas 38 - Unión 43.



SIN VICTORIAS EN EL U21

El domingo finalizó el torneo Provincial U21 masculino en Cañada de Gómez, donde el representativo de la ARB jugó el último partido perdiendo ante la Cañadense por 95 a 54. En las anteriores presentaciones había caído por 69 a 58 ante Santa Fe, por 102 a 57 con Oeste Santafesino y por 85 a 83 ante Venadense.

El seleccionado de la Asociación Santafesina se quedó con el título de manera invicta venciendo al local en el último encuentro por 79 a 66. El segundo lugar fue para el Oeste Santafesino y el tercer puesto para la Cañadense.



MUNDIAL U19

El seleccionado argentino masculino Sub 19 de básquetbol derrotó ayer a Corea del Sur por 88-76, resultado que le permitió acceder a octavos de final del Mundial de la categoría (U19), que se desarrolla en la ciudad de Debrecen, Hungría. El equipo dirigido por el técnico bahiense Mauro Polla logró, de este modo, su primer éxito en el certamen y disputará hoy la siguiente instancia ante el segundo del grupo C, Brasil, partido que comenzará a las 12, siendo transmitido por DS Sports y YouTube.