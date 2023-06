Nueva canción y videoclip de Ale Delbono y Los Equilibristas

La canción "Free" es una canción pop con una letra que habla de las relaciones humanas, los demonios internos y la libertad. Los Equilibristas son Ale Delbono, en voz y guitarra; David Viotti, en teclados; Guille Zimmerman, en bajo; Germán Morales, en guitarra y coros; y Bruno Galloni, en batería. Batería Grabada en Moon por Juani Fenoglio y Matías Tell, mix en El laboratorio y

mastering por Jorge Nieto (Proyect Studio, Bs As).

Este nuevo tema estará disponible en Youtube a partir de mañana, jueves 29 de junio, a las 14:00.



SOBRE EL VIDEOCLIP

El video fue grabado en calles de la ciudad de Rafaela y el bar Santos Barriles. Fue dirigido por Luciano Prosperi. Además del grupo, participan algunos amigos de los músicos.



FICHA TÉCNICA

Cámara: Luciano Prosperi / Asistente de Cámara: Nehuel Perrotti

Edición: Luciano Prosperi / Nehuel Perrotti

Maquillaje: Laura Rostagno Make up

Taxista: Gustavo Grana

Público: Isabella Lorenzetti / Agostina Gaido / Maite Durán / Victoria Batistón / Candela Sara

Hernández / Alma Maldonado / Pame Roatta / Sara Woscoff / Luisina Tonon / Olivia / Leo

Burgui / Daniel Rodriguez / Seba Maldonado

Agradecimentos: Alejandro Bonet / Pollo Brega y flia / Diego y Juli / Santos Barriles Pub /

Rubén Zenklusen / Maia Sona.