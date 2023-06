Restos óseos encontrados son de mano y pie humanos

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Las pericias realizadas a los restos óseos encontrados en el río Tragadero en el marco de la búsqueda de Cecilia Strzyzowski revelaron que corresponden a falanges de una mano y de un pie humano.

Fuentes judiciales le confirmaron a Noticias Argentinas que "el primero de los huesos mide 3,5 centímetros de largo y 0,7 de ancho y se corresponde a una falange de una mano".

"El segundo 3,5 centímetros de largo y 1,3 de ancho que pertenecen a un dedo del pie", mientras que el tercero de 2,5 centímetros de largo y 2,3 de ancho que "se correspondería a un hueso largo, con uno de sus extremos seccionado, en forma transversal, lo que lo hace estar representado en forma incompleta".

Ahora, peritos que viajaron desde la provincia de Córdoba, buscarán revelar si pertenecen o no a la joven desaparecida.

Para los abogados que representan a Gloria Romero, madre de Cecilia, los huesos son de ella ya que estaban dentro de la misma bolsa donde apareció el dije reconocido por la familia.

Este lunes por la tarde-noche Fabiana González, detenida que se encargaba de la seguridad de Marcela Acuña, declaró por cuatro horas.

La pareja de Gustavo Obregón, acusada de homicidio agravado en calidad de partícipe necesario, comenzó su amplia declaración a las 19 del lunes, con la compañía de las defensoras oficiales Antonia Juana Cuadra y Cristian Festorazzi.

Además, los fiscales que constituyen el Equipo de Fiscales Especial (EFE) señalan que Cecilia fue asesinada por un estrangulamiento que habría cometido César Sena, aunque no se trata de la habitual maniobra de este tipo de casos, sino de una toma de Jiu-Jitsu brasileño, el arte marcial que practicaba el presunto femicida.

Jorge Cáceres Olivera, uno de los fiscales, determinó que el hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña tenía rasguños en el cuello y en un brazo compatibles con un mecanismo de defensa llevado a cabo por la víctima.

En las últimas horas la Justicia autorizó que en los rastrillajes participen los perros de Cecilia ya que al haber convivido con ella por varios años permitirían hacer un reconocimiento más eficaz.



EL PATRIMONIO DE

LA FAMILIA SENA

La Justicia Federal de Chaco avanza con la investigación sobre el patrimonio de la familia de Emerenciano Sena, aunque, por el momento, no hay formalmente una causa penal y el fiscal del caso está a la espera de un informe de la AFIP que podría aportar datos importantes para avanzar.

"Decidimos iniciar una investigación de oficio y en el Registro de la Propiedad aparecieron dos terrenos, campos otorgados por el Gobierno provincial para dar a terceros y esto tiene que ver con el movimiento social del que forman parte", comentó el fiscal federal Patricio Sabadini.

Además, el funcionario judicial agregó que los bienes personales que también aparecen a nombre de los Sena son dos terrenos en una localidad cercana a Resistencia.

En diálogo con el canal de noticias TN, Sabadini agregó: "La casa de Santa María de Oro tenemos que rectificar si la había recibido Marcela Acuña en parte de herencia de su padre".

Por estos días, Sabadini está a la espera de varios informes para poder determinar si Sena y Acuña cometieron algún delito vinculado al manejo de fondos, tras el hallazgo de poco más de seis millones de pesos en la casa en la que fue vista por última vez con vida Cecilia Strzyzowski.

La fiscalía busca determinar además la cantidad propiedades y a quiénes pertenecen, los movimientos de los fondos de la familia Sena y también los de la fundación "Doctor Saúl Acuña", la que recibió de parte del Gobierno provincial, el pasado 9 de junio, unos 800 mil pesos.