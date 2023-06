Caniggia: o regresa al país o pedirán su captura

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La jueza de instrucción Fabiana Palmaghini impuso la prohibición de salida del país para Claudio Caniggia, a quien recientemente procesó por abuso sexual con acceso carnal tras una denuncia de Mariana Nannis. La decisión de la magistrada es porque, a través de Migraciones, fue informada que el exjugador está fuera de la Argentina desde el 17 de junio pasado y está obligado a presentarse ante el juzgado antes del 8 de julio próximo.

La jueza tuvo en cuenta que en 2022 Caniggia salió del país rumbo a Italia y no avisó previamente, y que el 17 de junio salió hacia España sin tampoco informarlo a la Justicia. Por ello, lo intima a regresar a la Argentina antes del 8 de julio próximo y luego impone la prohibición de salida del país por 90 días y, en caso de hacerlo, tendrá que pedir autorización.

Si Caniggia no regresa antes del 8 de julio, la jueza ya adelantó que ordenará captura internacional al ser considerado rebelde.

Por su parte, el abogado de Nannis tiene previsto pedir la intervención de Interpol para que determine dónde se encuentra el ex jugador y que se imponga la prohibición de acercamiento a Marbella donde está su ex mujer.

Claudio Caniggia fue procesado sin prisión preventiva por el abuso sexual agravado de su exmujer Mariana Nannis en un episodio que tuvo lugar en 2018 en las residencias del Hotel Faena donde ella acusa que también la golpeó.

La jueza Palmaghini, además impuso un embargo de 5 millones de pesos sobre el exjugador de la Selección argentina, donde reiteró la medida por la cual le impide a él que tenga contacto con Nannis, ya sea personal, telefónico, mensajes de texto, redes sociales, correos electrónicos o WhatsApp, mensajeros instantáneos o interpósita persona.

La medida es sin prisión preventiva y, en caso de querer salir de la Argentina, Caniggia tendrá que pedir autorización a la Justicia con antelación.

Se trata de una denuncia hecha por Nannis en 2019 contra su expareja a raíz de que ella denunció lo ocurrido un año antes, el 6 de mayo de 2018 luego que salieran de un casamiento en el Hipódromo de Palermo.