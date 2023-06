Con bajas, el León juega en Formosa

De local 9 de Julio tuvo una segunda ronda perfecta, hoy pretende que el cierre de visitante también sea muy bueno. El León visita desde las 15 a Sol de América de Formosa, con el arbitraje del chaqueño Guillermo González, en uno de los partidos correspondientes a la fecha 18 de la Zona 4.

Luego de haber sumado apenas cuatro puntos en la primera rueda, el elenco de Maximiliano Barbero acumula 18 y 14 fueron en este segundo tramo de la competencia, 12 de ellos de local. De visitante solamente perdió con Gimnasia y Tiro, ya que igualó ante Sarmiento y Juventud Antoniana. El desafío será rescatar algo este miércoles ante el tercero Sol de América, en un reducto complicado pero además con la dificultad de algunas bajas importantes.

Luego de la victoria ante Boca Unidos, ya se sabía de las ausencias del marcador central Facundo Centurión y del volante mixto Alex Salcedo, por acumulación de tarjetas amarillas. Pero además el DT se encontró con la dificultad que algunos de los posibles reemplazantes no pudieron viajar en la mañana de la víspera por lesiones. Maximiliano Aguilar, que había jugado algunos minutos ante los correntinos y se perfilaba para recuperar la titularidad ante la baja de Salcedo, se resintió de la lesión. En tanto que Matías Loboa, que era una de las opciones para suplir a Centurión, tiene un esguince de tobillo. El que también se resintió es Wilson Ruiz Diaz, que había regresado entrando en el segundo tiempo el sábado. Y el que aún no puede regresar es el delantero Fernando Nuñez, en recuperación de una dolencia en el hombro derecho.

Con este panorama, Barbero y sus colaboradores tuvieron que analizar detenidamente las disponibilidades de futbolistas para armar el equipo, donde lo más factible es que Thiago Peñalba ocupe la zaga junto a Agustín Vera, en tanto que Franco Baudracco estaría por Salcedo.

El entrenador juliense había deslizado la posibilidad de cambiar el esquema para este encuentro, aunque con tantas bajas habrá que esperar si lo ejecuta, o se mantiene el 4-4-2. Recordemos que el León está penúltimo con tres puntos de ventaja sobre Crucero, pero a la vez está a un punto del cuarto puesto, que comparten Boca Unidos, Juventud Antoniana y San Martín.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Sol de América.

Arbitro: Guillermo González. Asistentes: Mariana Duré y Rodrigo López. Cuarto árbitro: Fernando Brillada.

Horario: 15.

Sol de América: Leonel Garcete; Agusto Villasanti, Ezequiel Neira, Marcos Ojeda, Marcelo Rolón Bell; Mariano Mendoza, Fabricio Rojas, José Romero, Axel Medina; Maximiliano Osurak y Renzo Riquelme. DT: M. Bonetto.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Thiago Peñalba, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Franco Baudracco, Agustín López y Brian Peralta; Román Bravo y Mateo Gutiérrez. DT: M. Barbero.



LOS DEMÁS PARTIDOS

A las 14 Crucero del Norte vs. San Martín de Formosa (Fabricio Llobet); a las 15 Boca Unidos de Corrientes vs. Central Norte de Salta (Nelson Bejas); a las 22 Juventud Antoniana de Salta vs. Sarmiento de Resistencia (Fernando Rekers). Libre: Gimnasia y Tiro.

Posiciones: Gimnasia y Tiro 30; Sarmiento 27; Sol de América 23; San Martín, Juventud y Boca Unidos 19; Central Norte y 9 de Julio 18; Crucero del Norte 15.