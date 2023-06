Afirmó que terminará con el kirchnerismo "para siempre"

BUENOS AIRES, 28 (NA. - El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC), aseguró que buscará terminar con el kirchnerismo "para siempre".

Así se expresó durante el acto presentación de sus propuestas de campaña, en la que estuvo acompañado por Gerardo Morales, su compañero de fórmula.

"A este país lo vamos a sacar adelante en equipo con todos los argentinos. Nos van a ver recorriendo todo el país con un mensaje de esperanza en cada rincón de la Argentina. No solo buscamos un cambio de gobierno, obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre", afirmó el mandatario porteño.

Rodríguez Larreta arrancó su discurso halagando a Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), luego de la dura semana que atravesó por la ola de manifestaciones que en su provincia, motorizadas por la aprobación de una nueva constitución.

Además, el mandatario porteño estuvo acompañado por el diputado y precandidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli, al que también llenó de elogios y vaticinó su victoria en la provincia.

En esa línea, el socio fundador del PRO, junto a Mauricio Macri, hoy enfrentados, relató: "Me vengo preparando hace mucho para este desafío. Tenía pelo todavía. Tengo muchos años de experiencia en el sector público. Experiencia es una palabra que tenemos que volver a revalorizar en la Argentina y tengo años también en construir y liderar equipos".

Rodríguez Larreta admitió que el escenario después de las elecciones no será "para un líder mesiánico" o "carismático" y agregó: "Todos me conocen, yo no soy un buen discursista. De chico me decían que no tenía carisma, que no tenía chances: no pasa por ahí, esto es un equipo".

"El objetivo es que todos los argentinos tengan un buen trabajo meta: que cada micro, pequeña y mediana empresa contrate al menos a una persona más. Si se logra, en un solo mandato de cuatro años, el empleo privado puede crecer lo mismo que creció en los últimos 13", dijo en otro momento.

"Eso se logrará eliminando las trabas al crecimiento, impuestos y los trámites innecesarios; impulsando nuevas reglas laborales que se adapten a nuestro presente, terminando con la industria del juicio y transformando los planes sociales en trabajo", sostuvo finalmente.