Lanzó su candidatura el cordobés Schiaretti

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba y candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, inició ayer su campaña para las PASO del 13 de agosto, luego del triunfo de su delfín en la provincia mediterránea, Martín Llaryora, y sostuvo: "No vengo a proponerles una interna más, vengo a proponerles un gobierno".

Schiaretti, quien competirá junto al postulante para vicepresidente Florencio Randazzo, publicó una carta en sus redes sociales, en la que advirtió que la Argentina atraviesa "una larga crisis que ya acumula 12 años de destrucción".

"Ante semejante escenario de descomposición, tenemos la obligación moral y política de actuar. Las horas más oscuras de una Nación son las que más liderazgo y compromiso demandan de su dirigencia política", sostuvo.

"Por ello, quiero convocarlos a una causa patriótica y federal. O nos levantamos y construimos una Argentina a la altura de nuestra historia y nuestras aspiraciones, o la Argentina de nuestros hijos y nietos será una pesadilla de la que ya no podremos despertar. En este marco, he decidido ser candidato a presidente de la Nación", expresó.