Tenis: menores en un buen Abierto

Este fin de semana se jugó en Rafaela un nuevo Abierto de Menores de la Liga de Tenis del Litoral. El torneo se jugó en las canchas de Atlético, Jockey Club y La Cañada, con la participación de alumnos de las Escuelas de Atlético de Rafaela, 9 de Julio y La Cañada.

Cabe destacar los campeonatos logrados por Joaquín Escobar en la categoría Sub 14 y por Regina Buffa en damas Sub 18, mientras que Felipe Brarda fue subcampeón en varones Sub 16.

En el Second Chance fue campeón Sub 18 Felipe Villarreal y en Sub 14 subcampeona Josefina Zimermann. También se destacaron en esta instancia Matías Alessandria (Sub 12) y Facundo Lind (Sub 14).



ORMAECHEA ELIMINADA

Las argentinas María Lourdes Carlé y Julia Riera avanzaron a la segunda ronda de la clasificación previa del Abierto de tenis de Inglaterra de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, al vencer a la suiza Susan Bandecchi y la estadounidense Eden Silva, respectivamente, mientras que su compatriota Paula Ormaechea quedó eliminada en su debut.

Carlé (141) le ganó a la suiza Bandecchi (368) por 4-6, 6-1 y 6-2, al cabo de 1 hora y 58 minutos de enfrentamiento y se medirá en la segunda ronda de la qualy ante la triunfadora del cruce entre la rusa Maria Timofeeva (216) y la china Zhuoxuan Bai (191).

Riera (150) debutó con un triunfo ante la estadounidense Silva (391) por 6-3 y 6-3, luego de 1 hora y 10 minutos de contienda. En la próxima instancia irá contra la suiza Simona Waltert (115).

Mientras que la sunchalense Paula Ormaechea (198) fue eliminada del certamen al perder frente a la eslovaca Viktoria Hruncakova (127) por 6-2 y 6-1, tras apenas 56 minutos de juego.