Arrancó el torneo Clausura

El fin de semana se puso en marcha el torneo Clausura de la Zona Rafaela A1 de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped.

El adelanto en la jornada fue el sábado con la victoria de CRAR (campeón del Apertura) frente a Sportivo Norte por 4 a 0. Los cuatro tantos del equipo dirigido por Adrián Kieffer fueron convertidos por Guillermina Astudillo. En reserva ganó CRAR 10 a 0 con goles de Lola Pronotti -3-, Maitena Zanabria, Angeles Aguirre, Micaela Chazarreta, Pierina Stucky, Catherina Strauss, Lucía Basualdo y Eliana Trindade.

El domingo, también en Rafaela, 9 de Julio de Rafaela recibió a Charabones de San Francisco. El partido principal finalizó empatado 0 a 0 y el punto extra en los penales australianos se lo llevó Charabones.

En Reserva se impuso 9 de Julio por 4 a 3, con tantos de Lucila Marchetti, Jesica Sala, Camila Bravo y Yamila Breckes.

Además, en el sintético de Sarmiento de Humboldt se midieron Juventud, de esa localidad, y Deportivo Bella Italia. El partido de primera división finalizó empatado 2 a 2, convirtiendo Candela Lottersberger y Fiamma Lottersberger para las locales, en tanto que Solana Valdez y Aldana Karchesky anotaron para las Tanas. El bonus en los penales australianos fue para Juventud, que ganó 3 a 2.

En Reserva fue victoria de Bella Italia por 3 a 0 con goles de Agustina Mansilla, Sol Aguirre y Mariana Cejas Miranda.

Fue postergado el partido entre Libertad de San Francisco y Sarmiento de Humboldt, por las elecciones en Córdoba.



SE JUGARÁ EN A2

El próximo fin de semana se jugará la Zona A2 Rafaela, que continúa su desarrollo con partidos de las fechas 7 y 8: Moreno de Lehmann vs. La Cañada; Moreno vs. San Lorenzo de Tostado; Ferro de Vera vs. La Cañada B; San Guillermo vs. La Cañada B; San Lorenzo vs. San Guillermo y 9 de Julio B vs. CRAR B.