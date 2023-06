Pueblo Malvinero: emplazamiento del avión IA 58 Pucará en el acceso

ATALIVA. - En el acceso de la localidad, se realizó el pasado sábado, el emplazamiento del Avión IA 58 PUCARÁ durante un acto muy emotivo desarrollado por la comuna local que encabeza, Marcelo Bergese, del cual participaron autoridades provinciales como, el senador provincial, Alcides Calvo; la ministra de Infraestructura, Silvina Frana; la secretaria de gestión territorial de educación Rosario Cristiani, en representación del gobernador Omar Perotti; el jefe del distrito 7 de Vialidad Provincial y expresidente comunal de Ataliva, Fabio Sánchez, además, el jefe la 3ª Brigada Aérea, Comodoro Walter Olmedo; integrantes del regimiento con sede en Reconquista; excombatientes, exsoldados de la clase 74;presidentes comunales de la región, docentes y alumnos de los establecimientos educativos; y representantes de instituciones intermedias.

“Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar” exclama La Marcha de las Malvinas, y justamente el acto se desarrolló bajo un continuo manto de neblinas lo que produjo un marco de mucha emoción. La inauguración de este monumento, con el avión IA 58 PUCARÁ de la Fuerza Aérea Argentina, entregado en comodato para que descanse en el acceso de Ataliva y con el acompañamiento de excombatientes del Departamento Castellanos, el recuerdo para los caídos en las Islas fue permanente, en nombre de Gustavo Miretti, caído en combate, habitante de Ataliva hasta que fue a cumplir sus funciones, estuvo también el recuerdo para todos los que no pudieron volver y las familias que sufrieron sus pérdidas.

Este emplazamiento del Avión IA 58 PUCARÁ, obtuvo la declaración de Interés Provincial por parte de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, a través de un proyecto del senador Calvo, aprobado por unanimidad por el valor trascendental que tiene para la provincia contar con un monumento de estas características.

En la oportunidad el senador Alcides Calvo expresó: “Creo que tenemos que sentirnos orgullosos de tener este monumento en el Departamento Castellanos, que identifica a algo tan significativo e importante para todos los argentinos, con muchísima emoción y sentimiento expresado por aquellos jefes ya retirados de la función militar que brindaron sus palabras hoy aquí y nos transmitieron lo que significó para ellos el Pucará durante el combate en las islas, realmente quiero agradecer a todos los que de alguna manera u otra contribuyeron a que esto fuera posible, desde el expresidente comunal, Fabio Sánchez, como a Marcelo Bergese, la Brigada Aérea de Reconquista que supo entender a través de las ideas, de los pedidos en fundamental de Diego Colombo, que desde el primer momento ha tenido siempre una actitud malvinizadora y de tratar de reconstruir esa verdadera historia que implica Malvinas, nuestro reconocimiento en el para toda la comunidad de Ataliva, y nuestra presencia no hace más que reafirmar nuestro sentimiento malvinero, reconocer a los que han quedado allí, pero también hacer un claro reconocimiento a los que hoy nos están acompañando y que prácticamente están en todas las actividades como son los ExCombatientes en Malvinas del Departamento Castellanos, en la figura de Carlos Tartaglia, pero en el la de muchísima gente con la que hoy tenemos la suerte de compartir y recordar continuamente lo que significa malvinas, un día histórico para Ataliva, pero también Histórico para el Departamento Castellanos”.