Economía confía en cerrar esta semana el acuerdo con el FMI

El Ministerio de Economía confía en cerrar esta semana el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes del vencimiento por US$ 2.700 millones que deben pagarse el próximo viernes 30 de junio. Así lo anticiparon el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, ayer por la mañana tras la reunión de gabinete que lideró el ministro de Economía y flamante precandidato a presidente, Sergio Massa.

"El FMI es un tema complejo pero esta semana vamos a hacer grandes avances para la finalización del acuerdo. Muy probablemente el ministro dé una conferencia de prensa" para explicar los detalles, aseguró Rubinstein. Tanto él, como Leonardo Madcur, son los responsables de llevar adelante el día a día de la negociación con los técnicos del Fondo mediante videoconferencias.

En tanto, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti señaló que aún no hay fecha confirmada para el viaje de Massa a Estados Unidos para la firma del nuevo programa con el Fondo Monetario. "No tenemos definido el viaje, incluso se trabajó hasta anoche. No creo que se cierre hoy pero se va a seguir trabajando durante toda la semana. Vamos a viajar cuando esté listo. Somos muy optimistas", reiteró.

La intención del ministro es que ningún funcionario del equipo se suba al avión hasta que no haya un acuerdo en la negociación. Se viajará para pasar en limpio el acuerdo y luego rubricarlo, una vez este todo cerrado, para que no puedan "correr el arco" o "tomar de rehén a ningún funcionario", explicaron en el quinto piso del Palacio de Hacienda.

El Gobierno debía pagar vencimientos por US$ 2700 millones la semana pasada y solicitó unificarlos y cancelarlos a fin de mes, plazo que vence este viernes.

En principió en Economía amagaron con un adelanto de pagos con los DEG que había disponible en las reservas del BCRA como muestra de buena voluntad en el tira y afloje de la negociación, pero finalmente no se activo el proceso de pago y se decidió posponer el total para esta semana.

Como parte del reordenamiento de las finanzas con los acreedores internacionales, este lunes también se llevó a cabo la firma de tres convenios bilaterales con España, Francia, y Suecia, integrantes del Club de París.

El objetivo es refinanciar la deuda vigente bajo el convenio marco que se acordó con el organismo en octubre pasado por una obligación total de US$ 1.972 millones de dólares. .

Con estas tres firmas ya se sellaron acuerdos bilaterales con 15 de los 16 acreedores de la institución. Solo resta rubricar el convenio con Japón, el cual venía encaminado y restan algunas cuestiones burocráticas, indicaron fuentes en Economía.

El ministro manifestó que estos acuerdos permitirán garantizar la sostenibilidad del perfil de deuda y con ello sostener la recuperación económica. Asimismo, destacó la relevancia de los convenios como parte del proceso de ordenamiento macroeconómico que permitirá tanto al sector público como privado conseguir financiamiento para el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura que aumentarán la competitividad de la economía nacional, al tiempo que promoverán exportaciones de bienes y servicios regionales.

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, consideró que la recepción de la precandidatura de Massa "será muy bien recibida" por los mercados financieros "porque (el ministro) es muy bien visto". "El Fondo ve con muy buenos ojos al ministro candidato" y "si se cierra el acuerdo van a ir arreglándose distintas variables de la macroeconomía", aseguró.

"Por lo que he hablado el fin de semana con actores del mercado, están muy esperanzados. Creemos que va a ser muy bueno el clima en la city hoy porque el ministro como candidato es muy bien visto", afirmó Setti.

Los inversores parecían haber dado el visto bueno a la postulación de Massa: los bonos y las acciones argentinas subieron 10% en Wall Street y en la bolsa porteña.

Por su parte, el riesgo país tocó mínimos de cuatro meses y el S&P Merval marcó un nuevo récord en cuatro años al caer 6,1% a 2.095 puntos básicos, un mínimo en casi cuatro meses. Este indicador tocó un nivel máximo histórico de 2.976 unidades anotado en julio del año pasado con la salida de la cartera económica de Martin Guzmán y el interinato de Silvina Batakis.

En tanto que en el mercado cambiario el dólar blue cayó dos pesos a $493 y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 94%, en línea con la cotización del Contado con Liqui. Por su parte, el MEP retrocedió hasta los $479. (NA)