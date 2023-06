Fernández reconoció ante Lula "estar en problemas"

El presidente Alberto Fernández se reunió ayer con su par de Brasil, Luiz Inácio "Lula" Da Silva, para conmemorar los 200 años de la relación bilateral y aludió a la delicada situación económica del país, al afirmar que "cuando uno está en problemas pide ayuda a los amigos y los amigos siempre están".

Tras el encuentro que mantuvieron en el Palacio Itamaraty, sede del gobierno del vecino país en la ciudad de Brasilia, dieron una declaración conjunta en la que Lula condecoró a Fernández con la Orden Crucero del Sur.

Fernández centró su mensaje en destacar su estrecho vínculo personal con Lula, mientras que sólo hizo una breve mención a la relación Estado-Estado, al afirmar que "queda mucho por trabajar" y que se están "concretando mucho de lo que pusimos como propósitos".

"Mi querido amigo, el presidente Lula Da Silva, estoy en tierra amiga, porque Brasil y Argentina nacieron para estar unidas. Gracias por esta condecoración que me diste vos, que me la dio Brasil, viene de manos alguien a quien quiero y admiro", sostuvo.

Por su parte, Lula destacó que se trabaja en la "creación de una línea de financiamiento para las exportaciones" de Brasil de la Argentina. Remarcó la importancia que su país le da a la "alianza estratégica" entre las dos naciones, ya que comparten "valores esenciales del mundo actual, como la democracia y los derechos humanos".

"Argentina es el tercer destino de nuestras exportaciones, mientras que Brasil es el primer mercado de los productos argentinos", recordó el líder del Partido de los Trabajadores (PT). A su vez destacó iniciativas que están buscando en conjunto ambos países, como la "adopción de una moneda para el comercio" que "no elimine" las monedas de cada nación.

Participó de la actividad el embajador en ese país, Daniel Scioli, poco después de haber declinado sus aspiraciones presidenciales para favorecer la unidad del oficialismo, ya que se terminó de acordar la fórmula integrada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

La visita del jefe de Estado a Brasil fue la cuarta en lo que va del año y tuvo como motivo destacar el vínculo bilateral en el marco del aniversario número 200 del establecimiento de las relaciones diplomáticas.

El 25 de junio de 1823 el canciller de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Bernardino Rivadavia, envió una carta a su homólogo del Imperio del Brasil para celebrar la independencia del gigante sudamericano, que había sido proclamada el 7 de septiembre de 1822.



RECONOCIMIENTO

A SCIOLI

El mandatario Alberto Fernández le dedicó palabras de elogio a Daniel Scioli, después de que el embajador en Brasil declinara sus aspiraciones presidenciales para que el oficialismo concluyera en una fórmula de unidad encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa, con vistas a las PASO de agosto próximo.

El intercambio a solas se produjo durante el vuelo que ambos compartieron rumbo a Brasil en el nuevo avión presidencial, antes de que Fernández se entrevistara con su par del vecino país, Luiz Inácio "Lula" da Silva. A última hora del viernes pasado, Unión por la Patria oficializó la precandidatura del titular del Palacio de Hacienda, con el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, como compañero de fórmula.

La confirmación del binomio se conoció luego de que Scioli aceptara bajarse de la carrera por la Presidencia de la Nación, por intervención de Fernández, incluso a pesar de sus constantes declaraciones en las que reafirmaba sus pretensiones de competir este año por la primera magistratura.

Desde su entorno subrayaron a la prensa que Scioli no tuvo intenciones de ir en busca de algún otro cargo, con vistas a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

"Rumbo a Brasil, junto al embajador Daniel Scioli, para seguir fortaleciendo la relación con el presidente Lula da Silva y nuestro país hermano", indicó el mandatario junto a una foto de ambos en la sala de reuniones de ARG 01, y destacó: "Daniel hizo un extraordinario trabajo para recuperar la relación que se había roto y lo continúa ahora con más y mejores acuerdos".

En la misma línea, se mostró agradecido por la "generosidad y compromiso demostrado para deponer deseos personales y privilegiar el bien del país" del embajador. (NA)