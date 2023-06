"Idolatran a alguien que nos dejó al borde de la hiperinflación"

El ex presidente Mauricio Macri apuntó ayer contra el precandidato de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, y afirmó que en el peronismo "idolatran" a quien dejó al país "al borde de la hiperinflación". En tanto, habló de la interna de Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y adelantó que más adelante se expresará a favor de uno de los dos.

Al ser consultado sobre a quién iba a acompañar, el ex mandatario señaló: "Ya van a ver". Macri mantuvo un contacto con la prensa antes de participar de la conferencia "Una agenda de libertad para Iberoamérica" en la universidad de la UCEMA, acompañado por el ex presidente español José María Aznar.

"Estamos viviendo una época muy triste en la Argentina. Este gobierno nos ha llevado a una decadencia inédita", consideró Macri. Sostuvo: "Cualquier solución que encuentren ellos, con tal de que sean un poco más responsables en estos meses que les quedan... Que entreguen el poder sin hacer más daño. Nada puede funcionar en un país al borde de la hiperinflación".

En tanto, Macri se refirió al cierre de listas en su cuenta de la red social Twitter, al hacer un reconocimiento al senador por Misiones Humberto Schiavoni, que no volverá a ser candidato. "Querido Humberto: en tiempos en los que no abundan los dirigentes con palabra ni los gestos de grandeza, tu renuncia a renovar la banca como senador confirma que sos una persona distinta a las demás. Tu generosidad es un valor tan escaso en esta época que merece un respeto especial. Gracias por darnos tu ejemplo", fueron las palabras que le dedicó el ex presidente a un dirigente histórico del PRO. (NA)