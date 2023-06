Camionero: finalizó el juicio oral y mañana se conocerá la sentencia

En el marco del juicio oral y público que en su tramo final se lleva adelante en los tribunales de Rafaela, por un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 34 a la altura de Sunchales el 1 de junio de 2019, con resultado mortal para seis personas que circulaban en una camioneta, y que según lo que es materia de debate en este juicio habrían sido embestidas frontalmente por un camión Scania, a partir de las 8 de la mañana de ayer tuvieron lugar los alegatos de clausura y el miércoles próximo al mediodía la sentencia.

Este juicio oral y público, tiene como único imputado al chófer de camión que responde a las iniciales MJE, de 34 años, oriundo de la localidad de Montes de Oca en el sur provincial.

El debate oral es presidido por el Tribunal unipersonal que conduce este proceso, el juez Dr. Gustavo Bumaguín. En tanto que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) local es representado por la fiscal Dra. Lorena Korakis, y la Querella que representa a familiares de las víctimas está representada por la Dra. Lucía Zehnder y el Dr. Alejandro Mognaschi. La defensa técnica es ejercida por el abogado santafesino Miguel Rodríguez Ortiz de Rozas.

Cabe aclarar que cada exposición tanto de la Fiscalía como la Querella, la Defensa y el propio imputado se extendieron por un importante lapso de tiempo, de alrededor de 4 horas en total sumando todas las partes, por lo que señalaremos a continuación las frases y puntos destacados de cada exposición.



DECLARACIÓN

DEL IMPUTADO

En primer lugar hizo uso de la palabra el propio imputado, MJE, de 34 años, quien brindó declaración pero no aceptó preguntas de las partes. El imputado relató el viaje, las condiciones climáticas y el resultado final del mortal siniestro vial.

Algunas de sus expresiones fueron:

* “Arrancamos el regreso desde Banderas hasta San Genaro por la Ruta 34. Paré a comer en Curupaity, había varios bancos de niebla y vine tranquilo, ‘caminaba’ a 80 km/h. Antes de arrancar el regreso ‘coqueo’”.

* “Llegué a Sunchales y había un control de la Policía de Seguridad Vial, rutinario, en la rotonda. Me recomendaron ir tranquilo porque había bastante movimiento de autos”.

* “Llegando al cementerio de Sunchales me llamó la atención una luz y la velocidad que venía por la curva. Ahí me di cuenta que el vehículo venía sobre mi mano, e interpreté que la camioneta quiso bajar a la calle San Juan. Fueron segundos, me paré en el freno y lo único que atiné hacer fue evitar el accidente. Ahí sentí un estampido, un golpe, y a la camioneta desde arriba del camión no la vi”.

* “Me bajé del camión y no entendía qué había pasado porque a la camioneta no la ví. Nunca me había pasado una situación así. Ahí escuché gente gritando, me di vuelta y ahí vi la camioneta ubicada del lado del acompañante del camión”.

* “Llamé a mi patrón, el dueño del camión, y le dije que tuve un accidente”.

* “Llegaron las ambulancias y me llevaron pero yo no quería ir porque estaba bien, no sentía ningún dolor. Ahí escuché por la radio que le dicen que vuelva de inmediato ‘porque hay víctimas fatales’. Cuando escuché eso me puse más nervioso, me temblaban las piernas y las manos del susto que tenía. Al llegar al Hospital me dan para tomar una pastilla con agua”.

* “De la Comisaría me liberaron a las 5 de la mañana. Hice la maniobra que hice para tratar de evitar el accidente”.



ALEGATO DE LA

FISCAL KORAKIS

Acto seguido brindó un extenso y pormenorizado alegato la fiscal Dra. Lorena Korakis. De su discurso de más de una hora se resalta lo que sigue.

* “Aquí el resultado era evitable y fue consecuencia de una acción imprudente, negligente y antirreglamentaria atribuida al imputado MJE”.

* “Los extremos de la imputación fueron acreditados con pruebas testimoniales, con respaldo técnico y científico, pruebas objetivas, conforman un plexo probatorio que justamente permite arribar a la certeza de la materialidad del hecho y la responsabilidad penal del acusado en el hecho atribuido”.

Sobre la mecánica del hecho, la fiscal Lorena Korakis detalló que:

* “Entendemos que se logró acreditar que MEJ invadió el carril de circulación del cardinal este de dicha ruta correspondiente a la mano contraria de la cual circulaba y de tal modo embistió de forma frontal a la camioneta conducida por la víctima; que circulaba de sur a norte por su debido carril, por el carril este, y fue sorprendido por la maniobra imprudente de MEJ”.

Posteriormente la fiscal aludió a cuestiones estrictamente técnicas, como el lugar del impacto, y las coincidencias que hubo entre los peritos sobre donde fue esa zona y como se determina. Aludió específicamente al testimonio brindado por el Dr. en Física, Gabriel Puccini. En este punto, las marcas profundas en el pavimento y el derrame de fluidos es crucial para llegar a una conclusión científica y objetiva.

Además en el carril este –“la camioneta iba siempre sobre ese carril” resaltó Korakis- había huellas de frenado de 39 metros de la camioneta, se mencionó.

Sobre el tema de los rastros de cocaína o coca hallados en la sangre del conductor del camión la Fiscalía sostuvo que:

* “Fiscalía entiende que MEJ conducía bajo efectos de estupefacientes. Se acreditó por exámenes de laboratorio que la muestra de orina del imputado dio positivo para cocaína detectando sustancias psicoactivas y sus alcaloides como la hoja de coca”.

* “MEJ manifestó en su declaración haber consumido hojas de coca luego de comer en Curupaity y al momento del impacto venía mascando hojas de coca y que lo solía hacer habitualmente”.

* “La hoja de coca es un estupefaciente […] Se encuentra así considerada por ANMAT […] Es un estimulante del sistema nervioso central independientemente de la cantidad”.

* “Las dosis bajas pueden producir un estado de insomnio, no hacer sentir la fatiga pero le hacen creer una sensación de que está lúcido cuando no lo está. Está vigil pero no lúcido [...] Este efecto es un riesgo potencial alto para sí mismo y para terceros”.

* “MEJ consume esta sustancia para paliar sus condiciones de fatiga, generando somnolencia”.

Concluye luego la Dra. Lorena Korakis que la Fiscalía solicita una pena de 5 años de prisión efectiva y 7 años de inhabilitación para MEJ como autor material de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, por estar bajo los efectos de estupefacientes, y por haber sido más de una las víctimas fatales.



ALEGATO DE

LA QUERELLA

Por su parte la Querella, en las palabras del Dr. Alejandro Mognaschi y la Dra. Lucía Zehnder, sostuvo el primero “adherir en su totalidad a lo expuesto detalladamente por la fiscal Korakis”.

Acto seguido, la Dra. Zehnder resumió cuales son los puntos principales a tener en cuenta según los abogados querellantes.

* “No había neblina y la visibilidad era buena, y había que extremar los cuidados porque era zona urbana”.

* “El ingreso normal del conductor para ir a su domicilio no era calle San Juan, sino que para llegar a calle Leloir era ingresar por la rotonda principal de Sunchales y tomar por la Av. Yrigoyen, hacia el oeste”.

* “La perito Jacquat no tiene dudas en cuanto a la huella de frenado del camión, que terminan exactamente en la zona del impacto en el carril este, cercano a la banquina, donde circulaba la camioneta”.

* “Resulta clara la invasión del carril por parte del camión con un carretón de 25m . O chocaba con el camión o chocaba con el carretón”.

La Dra. Zehnder coincidió asimismo en todo lo expuesto por la fiscal Korakis en cuanto al consumo de hojas de coca y sus efectos en el organismo del consumidor.

Finalmente la Querella solicitó la imposición de una fianza real por la suma de $10.000.000 a los fines de evitar los riesgos de fuga y garantizar la presencia del imputado.



ALEGATO DE

LA DEFENSA

Por su parte la Defensa fue más breve y cuestionó los puntos que se describen a continuación.

* “En cuanto a los estupefacientes, el informe pericial dice que es preliminar, y si es cierto hubieran puesto que fue definitivo, por lo que no indica intoxicación, incluso hay falsos-positivos con remedios”.

* “A MEJ se le dio una pastilla cuando llegó al Hospital. No se lo que le dieron y si eso incide o no en un falso-positivo”.

* “Hubo peritajes que no cumplen las normas ISO ni de la UTN. Los dibujos de algunos peritos no se hicieron en escala, entonces ¿Cómo hablamos de medidas de frenada si no se hicieron, se hicieron ‘a ojo’?”.



SENTENCIA

Se dio a conocer por último, siguiendo con la agenda presentada por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de Rafaela, a partir de las 12 del mediodía del miércoles está previsto que se realice la audiencia en la que el juez dará a conocer la sentencia.