Pese a algunas indefiniciones, se dio despacho al proyecto para la refacción de la Terminal

Sin el compromiso del concesionario en cumplir con algunas responsabilidades más de mantención solicitadas por la oposición en instancias anteriores, se dio despacho al fin al proyecto de ordenanza a través del cual el Ejecutivo pide al Concejo refrendar el decreto que ratifica el nuevo Convenio para la obra "Refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela". También se dio despacho al proyecto de modificación del Presupuesto 2023, y a dos minutas de comunicación propuestas por el Frente Progresista, una de las cuales denuncia hechos delictivos en el Cementerio Municipal.

En la recta final de la actividad del Concejo antes del receso invernal, los ediles dieron despacho en común acuerdo a cuatro proyectos. Uno tiene que ver con el enviado por el intendente, Luis Castellano para que se autorice el nuevo Convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación mediante el cual el Municipio recibirá 111 millones de pesos para ser destinados a la obra de refacción y reforma de la Estación Terminal de Ómnibus de Rafaela.

Nuevamente el tema requirió de tiempo para su debate durante la reunión de Comisión de este lunes, ya que aún no se había recibido ninguna respuesta de parte del fiscal municipal Daniel Fruttero luego del encuentro llevado a cabo el miércoles pasado. Se tomó como base el borrador del Convenio que el Ejecutivo ya había enviado el Concejo, en cuya cláusula contractual quinta se expresa que el “concesionario asume el compromiso de instalar diversas estaciones para carga de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles, así como también brindar servicios de televisión por cable o satelital en los espacios comunes de la Nueva Terminal para el beneficio de los usuarios”. Sucede que además de esto, los ediles opositores ya habían solicitado algunas cuestiones más, como ser el compromiso de brindar conexión de wifi gratuita, reposición de sillas que eventualmente se rompan, mantenimiento de los baños y la colocación de videocámaras para mejorar la seguridad.

Ante la falta de respuesta a estos últimos pedidos, y la necesidad de tratar y aprobar el acuerdo en la próxima sesión antes del receso, la concejal oficialista Valeria Soltermam fue a consultar con el fiscal Fruttero si tenía alguna respuesta de parte del concesionario. A su regreso al recinto dijo: “Dice (refiriéndose al funcionario) que no dentro de este proyecto, no atarlo a la obra. Esto para que el envío del dinero no sea obstaculizado por estos pedidos”, explicó la concejal, agregando que le informó que en el Concejo están de acuerdo en aprobar el proyecto este jueves pero se necesita dejar por escrito algún antecedente escrito con estos pedidos”.

Y el presidente del Concejo, Germán Bottero, agregó: “Nosotros insistimos con algunas cuestiones más, que es lo que se llevó Fruttero de la reunión del miércoles pasado. Estamos pidiendo un compromiso mayor al concesionario”. Una vez terminada la reunión, el fiscal informó mediante una conversación informal a un miembro del Concejo que por lo pronto el concesionario no se comprometería a realizar acciones adicionales a las ya explicitadas en el articulado quinto. Por lo que ahora los ediles que conforman la Comisión de Gobierno se reunirán para acordar el escrito final de un convenio anexo entre el Ejecutivo y el concesionario, que aceptaría el compromiso de este último, pero dejará entrever que en un futuro se seguirá de cerca el estado de la Terminal. Veremos que sucede el jueves.



CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO

Otro proyecto de ordenanza que recibió despacho en la nublada y húmeda mañana de ayer, fue el de Modificaciones Presupuestarias. En su considerando se lee: “Que en el transcurso del ejercicio 2023 hay una serie de partidas cuyos montos previstos y autorizados resultarán insuficientes para las necesidades de su ejecución, en particular en Gobierno y Participación, Comunicación y Vinculación Institucional, Prevención en Seguridad, Hacienda y Finanzas, Cultura, Desarrollo Humano, Obras y Servicios Públicos, Servicios Públicos y Transporte y Ambiente y Movilidad, motivadas por una previsión insuficiente y el aumento de costos debido a la inflación”.

El concejal oficialista Martín Racca explicó que después de reunirse con "la gente de Hacienda, el redireccionamiento de partidas ronda los 180 millones de pesos. El origen de este primer corrimiento es fundamentalmente debido a la inflación, sobre todo en gastos corrientes de distintas secretarías, y que la previsión que se hizo en setiembre del año pasado ya es insuficiente. Para ello se destinan varios aportes de distintos niveles del Estado y algunas modificaciones sobre todo en bienes de consumo y bienes de capital. Esto es lo que fundamentalmente pide Secretaría de Hacienda para seguir funcionando como corresponde”.



DEL FRENTE PROGRESISTA

Por su parte, el concejal Lisandro Mársico defendió dos proyectos de minuta de comunicación de su autoría. Uno surgió por el comentario que algunas familias rafaelinas le hicieron llegar personalmente por lamentables hechos sucedidos en panteones del Cementerio Municipal. En tal sentido, expresó anticipando que esta situación será informada a los medios: “Algunas familias estaban muy mal y dolidas por los hechos sucedidos. Hay algunos panteones de donde han sacado rejillas y barrotes de las puertas de entrada. Los sacan y trabajan tranquilos a la madrugada porque no hay nadie (refiriéndose a la seguridad). Se producen situaciones a la madrugada, y hay muchos robos porque está todo expuesto. Hay estatuas de bronce, y esos materiales se reciclan, se funden y se venden. No puedo entender al Ejecutivo municipal que no contemple esto. Me encontré con un funcionario y me dijo que no hay fondos para todo. Dan explicaciones infundadas y pobres. No hay guardias, no hay nadie. Hay gente que está muy mal, porque también son afectados sus sentimientos. Además, uno se puede apoyar con elementos tecnológicos como ser cámaras. Pero evidentemente es un tema al cual no le prestan atención. Las situaciones son varias. A las lápidas también las roban, pero parece que hoy es más fácil entrar a la madrugada, con una amoladora, y robar barrotes y rejillas que después funden y venden", sostuvo el concejal.

Al comienzo de la minuta, se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que informe “sobre las medidas de seguridad que se tienen establecidas en el Cementerio Municipal para evitar delitos ya sea contra las personas que lo visitan o sobre los sitios, como ser panteones, lápidas, tumbas".

"En caso de poseer personal de seguridad, vigilancia o control, especificar si pertenece al propio Municipio o una empresa privada. ¿Cuáles son los motivos por el cual entre las 1 :30 y 6:30 hs. no hay establecido ningún puesto de seguridad, vigilancia o control en el Cementerio local y si en algún otro horario del día no existe control de personal público o privado, detallarlo? Teniendo en cuenta la cantidad de hechos ilícitos que se vienen produciendo en el Cementerio Municipal ¿qué acciones a los fines de prevenirlos lleva o llevará a cabo el área responsable del sitio?", señala el proyecto.

Por otra parte, Mársico avanzó con el despacho de un proyecto -ya anticipado por este Diario- que establece la necesidad de evitar que se siga ocupando el bajo puente de la Variante de la Ruta 34 a la altura de los barrios Villa Aero Club y Los Álamos para que el tránsito no sea impedido.

“Si se instala más gente del lado este y oeste del bajo puente, se impediría el tránsito, y eso genera que los productores tengan que ir ya sea al puente de la Ruta 70, o lo que es el acceso a Susana para poder pasar sus máquinas. Además también hablamos de las urgencias como un incendio forestal y salud. Para no tener que dar toda esa vuelta, lo que se pide es que se trabaje con Ferrocarriles y con Vialidad Nacional, porque si la gente sigue asentándose debajo del puente, ese camino (el bajo puente) a la larga se clausurará”, dijo Mársico. Y agregó: “Como están las cosas hoy es inminente la ocupación, y ¿si lo ocupan? A lo que voy es que se trabaje con un monitoreo, o gestiones para que esa situación no ocurra. Se pide gestión de mantenimiento. Hoy la Municipalidad no está haciendo nada, y si ocupan ese espacio de abajo no le importa. Había todo un compromiso de trabajar para erradicar eso y no lo cumplieron (refiriéndose a la ordenanza firmada en el 2017). Entonces, ya que los han tomado por una situación social mantengamos eso para que no se impida el tránsito”.

En su comienzo, la minuta expresa: “Este cuerpo solicita al Departamento Ejecutivo que a través de las áreas que corresponda proceda a: “Trabajar en conjunto con los organismos nacionales competentes la continuidad del libre tránsito, preservación y mantenimiento del bajo puente ubicado en la Variante Rafaela correspondiente a la Autopista que pasa por sobre las vías del Ferrocarril Belgrano - Central Córdoba, -Mantener la libre circulación de las colectoras de ambos márgenes de la traza y los caminos rurales próximos en las que desembocan”.