La qualy de Wimbledon, con suerte esquiva para los argentinos

El primer día de juego en la fase de clasificación para el Abierto de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, fue un filtro grande para las aspiraciones de los tenistas argentinos.

De los siete albicelestes que salieron a jugar la “qualy” sobre el césped inglés, sólo Juan Pablo Ficovich logró sortear la primera ronda.

El porteño se impuso al italiano Flavio Cobolli por 6/3 y 6/4 y se enfrentará al joven suizo Dominic Stricker en segunda ronda de la fase previa que se disputa en el complejo deportivo de Roehampton, a tres kilómetros del All England Club.

El resto de sus compatriotas, no podrá cumplir su sueño de jugar Wimbledon. Ni siquiera, seguir en busca de la posibilidad.



La primera ronda de juego en la qualy de Wimbledon dejó los siguientes resultados para el resto de los argentinos:



-El platense Thiago Agustín Tirante cayó frente al belga Gauthier Onclin por 6/2 y 6/0

-El santiagueño Marco Trungelliti no pudo con el japonés Taro Daniel y perdió 6/2 y 6/4

-El porteño Facundo Díaz Acosta cayó eliminado ante el también nipón Sho Shimabukuro (6/7, 6/3 y 6/4)

-El estadounidense nacionalizado argentino Andrea Collarini perdió a manos del estadounidense Aleksandar Kovacevic (7/5 y 6/3)

-El bragadense Genaro Alberto Olivieri no pudo con el también norteamericano Zachary Svajda (6/1, 5/7 y 6/3)

-El flamante campeón del Challenger polaco de Poznan, Mariano Navone, perdió contra el lituano Ricardas Berankis por 6/1 y 6/2