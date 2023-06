River recibe a The Strongest y buscará el pase a octavos

River, cómodo líder del torneo local, recibe este martes a The Strongest de Bolivia con la obligación de conseguir una victoria para asegurarse la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. El partido, válido por la sexta y última jornada del Grupo D, se jugará a las 21 en el estadio Más Monumental, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y televisación de Fox Sports y Telefé.

El conjunto millonario se ubica en el segundo lugar de su zona con siete unidades, al igual que Sporting Cristal de Perú, y a dos del líder Fluminense de Brasil (9). El equipo conducido por el cordobés Martín Demichelis se asegurará el boleto a la próxima instancia del máximo torneo continental en caso de conseguir un triunfo, mientras que un empate lo hará depender de que los peruanos no se impongan a los brasileños cuando se enfrenten también hoy en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Con miras al partido decisivo ante el conjunto boliviano, Demichelis no podrá contar con el defensor Leandro González Pírez, quien sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo en el 3-1 a Instituto el jueves pasado. En su lugar ingresaría el paraguayo Robert Rojas aunque Emanuel Mammana también es una alternativa, pero con menos chances ya que le falta recuperar ritmo futbolístico después de un mes y medio en el que estuvo sin jugar por una sinovitis.

Enzo Díaz cubrirá el lateral izquierdo de la defensa, por lo que sobre el otro sector lo pelearán Milton Casco y Marcelo Herrera. En la zona del mediocampo, el DT tendrá que definir si le dará la titularidad a Enzo Pérez o si mantendrá a Pablo Solari, en tanto que el resto del equipo será el mismo que paró ante los cordobeses, con el cordobés Lucas Beltrán como máximo referente en el ataque.



Las posibles formaciones:



River Plate: Franco Armani; Milton Casco o Marcelo Herrera, Paulo Díaz, Emanuel Mammana o Robert Rojas, Enzo Díaz; Enzo Pérez o Pablo Solari y Rodrigo Aliendro; Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández, Esequiel Barco y Lucas Beltrán. DT: Martin Demichelis.



The Strongest: Guillermo Viscarra; Jaime Arrascaita, Gonzalo Castillo, Adriano Jusino, Carlos Roca; Luciano Ursino, Álvaro Quiroga, Jeyson Chura, Michael Ortega, Eugenio Isnaldo; Enrique Triverio. DT: Ricardo Formosinho.



Estadio: Más Monumental.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

Hora: 21. TV: Fox Sports, Telefé.