Atlético de Rafaela consiguió la victoria que tanto deseaba. No mostró su mejor versión pero ganó. Fue 1-0 ante un durísimo Atlanta. No se le escapó el triunfo y volvió a festejar en el Monumental, donde había perdido en sus últimas dos presentaciones y necesitaba recomponer la imagen, regalarle una nueva alegría a su público.



“Es un triunfo importante”, destacó Ezequiel Medrán, que luego reconoció: “Necesitábamos volver a ganar en nuestra casa, con nuestra gente, teníamos enfrente a un rival con muy buenas intenciones”.

“Manejamos muy bien el trámite del partido, aprovechamos nuestro momento y en líneas generales bien, mantuvimos nuevamente el arco en cero y eso es importante”, analizó.



Y a la hora de destacar las principales virtudes en el 1-0 ante el Bohemio, por la fecha 19 de la zona B de la Primera Nacional, Medrán señaló: “Lo que más rescato es la actitud del equipo”. Y agregó: “El equipo se plantó bien, jugó un partido con mucha actitud y predisposición al trabajo, con la convicción que necesitábamos ganar, queríamos buscar ese triunfo, y los chicos lo pudieron hacer”.



Más de la conferencia del DT albiceleste, Ezequiel Medrán:



-¿Cuánto preocupa que cueste tanto generar situaciones claras de gol?



-Siempre hay cosas por mejorar. Estamos en esa constante de seguir creciendo como equipo. El torneo viene siendo muy parejo y se presentan dificultades constantemente pero el equipo tiene la capacidad de manejar situaciones, de seguir aprendiendo, corrigiendo.

Remarco el arco en cero porque para que eso pase hay un gran trabajo de los delanteros, con el sacrificio y las necesidades del equipo. Nos defendemos como equipo en los buenos y malos momentos. Es con lo que convivimos. Se disfruta y ya se piensa en lo que viene.



-Volvió Valdivia a la titularidad y se lo vio muy bien, marcó Luna, debutó Varela, ingresó de gran manera Albertengo… Los pibes del club son una realidad.



-Es algo a rescatar. Cuando tenés asentados tantos jugadores de la casa, el partido pasado le tocó debutar a Biolatto. Creo que vamos alineados con lo que hablamos en un comienzo con los directivos, con un proyecto de club. Sabemos que el escudo, la camiseta demandan protagonismo pero en el transcurrir de eso somos conscientes que estamos en un recambio y podemos competir de buena manera y eso es bueno.

Creemos en eso, nos pone contentos poder acudir a los chicos y que nos respondan. Hay un tiempo, no hay que sobrecargar. Este aprendizaje es bueno y no tengo dudas que hay confianza y predisposición, convicción al trabajo y descansamos en eso.