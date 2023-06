Camioneros de Santa Fe convocó a un seminario con la participación de autoridades de la Universidad de Illinois

El Sindicato de Camioneros de la Provincia de Santa Fe llevará a cabo el seminario gratuito “Orientación a la educación laboral y a la construcción de sindicatos eficaces y eficientes” este miércoles 28 en el horario de 16:00 a 17:30 a través de la plataforma Zoom, con la finalidad de disertar sobre los factores relacionados con la eficacia sindical, la eficiencia y el éxito de un sindicato, y exponer la relevancia de la educación de los miembros y líderes sindicales como punto de partida para el éxito de una organización.

El evento, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Illinois y con el acompañamiento de la Hermandad Internacional de Camioneros, será presentado por el Sr. Sergio Aladio, secretario general del Sindicato de Camioneros de la Provincia de Santa Fe, y por Jimmy Donovan, director de Acción Política y Legislativa de la Hermandad Internacional de Camioneros (Washington, D. C.). El orador será el Prof. Robert Bruno, reconocido experto sobre empleo y política laboral de la Universidad de Illinois.

“Es un encuentro que organizamos con la UBA de Buenos Aires, es abierto, gratuito, va a tener traducción simultánea. Convocamos a participar a todo el que quiera, sólo hay que inscribirse”, invitó Sergio Aladio en charla con este Diario. "Este seminario que organiza mi sindicato a través de esta videoconferencia es para comenzar a ver lo que sucede en el mundo, en donde debemos prepararnos todos, trabajadores, dirigentes gremiales y empresariales".

El referente de Camioneros de Santa Fe anunció que “los actores principales del seminario van a ser representantes de la Universidad de Illinois, de Chicago, que dicta la única carrera en el mundo con título universitario para dirigentes sindicales”. “Va a disertar Robert Bruno, de la Universidad de Illinois, un catedrático y de consulta entre sindicalistas, empresarios y el propio gobierno de Estados Unidos". Y también se van a sumar los compañeros camioneros del sindicato de la Hermandad, donde escucharemos a Jimmy Donovan, un camionero real con una formación distinta", confirmó el titular de Camioneros de Santa Fe.

Al mismo tiempo, el dirigente destacó que "la única universidad que prepara a dirigentes en el mundo está en Illinois, donde tuve la suerte de visitarla. Y lo que puedo mencionar es que nosotros debemos hacer un mea culpa, porque nos hemos preparado para esto como pudimos. Claro que no son comparables las leyes laborales argentinas, que son más avanzadas que las de ellos, pero sí debemos rescatar la capacitación continua a trabajadores, dirigentes y empresarios. En este sentido, aún tenemos convenios colectivos desde 1.975, los cuáles no se han renovado, esa es otra tarea".

El encuentro se desarrollará tras la disertación que el propio Aladio brindó en marzo pasado en la Universidad de Illinois, por lo que consideró “un hecho muy importante para nosotros poder volver a conectarnos después que estuvimos ahí de visita con ellos”.

Dicha exposición se desarrolló en el Instituto de Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad “sobre un modelo de organización gremial que contribuya al desarrollo económico y social equilibrado de un país y de su gente”. Ante un auditorio compuesto por trabajadores, sindicalistas y especialistas del tema, el dirigente santafesino abordó la historia del movimiento sindical argentino y “la evolución necesaria del movimiento sindical a nivel mundial”. “Debemos construir una dinámica de relaciones maduras e inteligentes entre trabajadores y empresarios. El mundo ya tiene vehículos eléctricos y naves espaciales; es lógico que hoy apuntemos a plataformas modelo 2023 para el derecho de los trabajadores”, expresó Aladio en su mensaje. Durante su alocución, el referente camionero santafesino agregó: “Es un sinsentido seguir aplicando modelos perimidos. La realidad demanda evolución, la prosperidad de las sociedades requiere tanto trabajadores capaces cuanto empresarios capaces, y eso se logra a través de la educación, la investigación aplicada y la construcción madura de consensos”.



Los interesados pueden inscribirse al seminario “Orientación a la Educación Laboral y a la Construcción de Sindicatos Eficaces y Eficientes” a través del siguiente link: https://forms.gle/iFeHpKJV9n2dTDeK7.