“Seguimos generando oportunidades de empleo para nuestros jóvenes”

“Nosotros siempre decimos que en Rafaela no tenemos planes. Lo que tenemos son programas de empleo y empleabilidad. Seguimos generando oportunidades de empleo para jóvenes y, hoy, 35 personas van a tener una nueva experiencia laboral en empresas de la ciudad. Muchos de ellos ya han trabajado, otros no, y lo más importante es la confianza que tienen en la Oficina Municipal de Empleo que es la misma que tienen las empresas. Esto es el Estado vinculando la demanda de empleo y la oferta, lo público y lo privado que en Rafaela tiene tanta importancia”, señaló el intendente Luis Castellano luego de reunirse con jóvenes incorporados a “Entrenamiento para el trabajo”; un programa nacional que es articulado por la Oficina Municipal de Empleo.

Luis Castellano remarcó que “a estos jóvenes se les abre una expectativa de vida diferente. Incluso, algunos no solamente quieren trabajar, sino que tienen ganas de seguir estudiando una carrera universitaria” y valoró la oportunidad que se le presenta a las mujeres: “Había no menos de 20 mujeres -en el encuentro que se realizó en el Complejo del Viejo Mercado- y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos porque sabemos que, dentro de la masa de personas desocupadas, la mujer menor de 30 años y sin la escuela secundaria terminada es quien más afectada se ve. Entonces, estamos trabajando desde el área de Educación para que puedan terminar sus estudios con distintos programas como el ‘Seguila’, ‘Seguila Igual’, ‘Inclusión Educativa’ y así insertarse en el mundo laboral porque las empresas privadas tienen como condición que la secundaria esté terminada”. De la actividad participaron el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, y el coordinador de Empleo, Juan Ruggia.



UNA OPORTUNIDAD ESPERADA

Luisina, de 19 años, contó que está haciendo un curso de Excel, operadora de PC y G Suite, en el marco del programa “Elegí Digital” que coordina la Municipalidad con la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf): “Estoy súper agradecida porque al salir de la escuela secundaria lo que más se pide a nivel trabajo es experiencia y esta oportunidad es super enorme porque los que no tienen experiencia pueden entrar y más los que no tienen el secundario completo. También es una oportunidad muy buena para las mujeres, mujeres que tienen hijos a quienes les cuesta muchísimo encontrar un trabajo o mantenerlos”. Agustín, de 24 años, describió que trabajó “de albañil con mi abuelo durante mucho tiempo y en el medio hice otras cosas, variando de trabajo en trabajo, pero nada oficial. Ahora estoy en busca de la oportunidad que todos quieren. Hay muchos jóvenes que están buscando trabajo. No es tan fácil. Estamos agradecidos con la Municipalidad por lo que hacen ya que nos da la oportunidad de entrar y tener un trabajo estable”.