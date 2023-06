Festejos por el 50 aniversario de la escuela Lisandro de la Torre

Con motivo del 50° aniversario de la fundación de la Escuela Provincial Nº 1186 "Lisandro de la Torre", el intendente Municipal, Luis Castellano, junto a la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, se hicieron presentes y participaron del acto desarrollado en la institución educativa ubicada en barrio Italia.

Del festejo además fueron parte el ministro de Educación de la provincia, Víctor Debloc; el diputado Nacional, Roberto Mirabella, el senador departamental, Alcides Calvo, la secretaria de Gestión Territorial Educativa provincial, Rosario Cristiani; el delegado de Educación de la Región III, Gerardo Cardoni, directivos, docentes, padres, alumnos y ex alumnos de la institución.



HISTORIA Y ACTUALIDAD

En el año 1972 varios vecinos del barrio Italia gestionaron la creación de una escuela como necesidad impostergable para el barrio. El pedido fue concedido y un 18 de junio de 1973 se dio la creación de la Escuela Provincial Nº 1186.

A la institución llegan cada día alrededor de 500 alumnos en dos turnos, que no solo provienen de barrio Italia, sino también del Mora, Zazpe y Virgen del Rosario.



LA PALABRA DEL INTENDENTE

El Intendente fue invitado a dirigirse a los presentes a través de un discurso donde recordó y puso en valor no solo la cuestión formativa de esta y otras escuelas, sino también su importancia por su trabajo en el entramado social de cada barrio. "Primero, feliz cumpleaños, escuela Lisandro de la Torre, felices 50 años de una historia hermosa, abarcando una cantidad de barrios aquí en el norte de la ciudad y trabajando articuladamente con distintas instituciones, con la vecinal, con los clubes, con los comedores comunitarios, con la granja El Ceibo". "Este espacio, esta zona, esta parte de la ciudad tiene una barriada importantísima que viene a la Lisandro, una escuela que tiene las puertas abiertas para integrarse y trabajar coordinadamente con estas instituciones y con el municipio. Acá tenemos el programa Seguila y el programa de inclusión educativa, entre otros. Es una escuela pública que articula con las instituciones y que el municipio puede también ayudar con sus programas, lo cual es una de las claves para una cantidad impresionante de pibes que necesitan contención, educación y un futuro".



LOS RECUERDOS DE SU ESCUELA

Este tipo de actos nos trasladan en el tiempo y nos llenan de recuerdos escolares. Consultado sobre los recuerdos de su escuela, Luis Castellano, respondió: "Soy de barrio Alberdi, mi escuela es la escuela Normal, de la cual tengo un montón de recuerdos. Particularmente uno de los recuerdos más lindos que tengo es de los recreos en verano y de ese patio de tierra donde jugamos al fútbol. Y en el invierno jugar a la figurita en unos de los tantos pasillos tremendos que tenía la escuela. Después recuerdos de maestras, de directoras, de amigos, de amigas. De hecho tenemos todavía un grupo que es la promoción 78, que fue el año donde nos recibimos todos en séptimo grado. Un grupo que todavía conservamos y que cada tanto nos juntamos. Esos son los amigos y amigas de toda la vida".



LA ESCUELA COMO

SEGUNDO HOGAR

El Intendente completó su testimonio diciendo: "Para casi todos la escuela es como un segundo hogar, la escuela es donde todos hicimos nuestras primeras amistades, la escuela que tiene ese sabor al lugar de contención, ese lugar donde vos tenés los primeros nervios con las primeras pruebas, las primeras notas al pasar de grado. Es un lugar de enorme felicidad, y particularmente creo que la escuela y el club son dos lugares fundamentales para la formación de una comunidad". Por su parte, la directora de la institución, Mariela Viale expresó su emoción por el aniversario y comentó: "Hace 27 años que estoy en la escuela, viví los 25 años y ahora me toca, como directora, vivir los 50 años. Para mí es un honor, un hito histórico." Consultada respecto de cómo vivió el acto realizado indicó: "Lo viví primero con alegría y después con una enorme ansiedad para que esto salga bien. Estoy contenta y súper orgullosa del trabajo que han hecho los chicos que tomaron parte."

En el cierre la directora dejó su mensaje y su expectativa sobre la escuela a futuro. "Esta escuela tiene muchos proyectos, la escuela confía en el futuro, confía en sus niños y sobre todo en sus docentes. Así que, todo aquel que esté pensando en poder incorporarse como comunidad a nuestra escuela, lo estamos esperando. Y además agregar mi profundo agradecimiento por la colaboración de todas las familias de los chicos que integran esta escuela".