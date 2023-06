La Provincia realizó la segunda reunión de la Mesa de Diálogo por la seguridad ciudadana

El gobierno provincial llevó adelante este lunes el segundo encuentro de la Mesa de Diálogo por la Seguridad Ciudadana, durante el cuál la fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Maria Cecilia Vranicich, presentó un informe del estado de situación.

De la reunión participaron el gobernador Omar Perotti; los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, y de Seguridad, Claudio Brilloni; el fiscal de Estado, Rubén Weber; y representantes de los equipos técnicos en materia de seguridad de los trece precandidatos a gobernadores que competirán en las próximas elecciones.

Luego de la reunión, Arena precisó que “en esta segunda reunión la doctora Vranicich hizo una descripción del estado de situación, de los lineamientos generales, y después distintos fiscales regionales fueron comentando la situación respecto a la narcocriminalidad y a otros temas y preguntas que se hicieron, en el intercambio entre todos los presentes que en este caso fue moderado por el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella”.

“El sentido de estas reuniones es compartir la información con todas las fuerzas políticas que decidieron ser parte de la contienda electoral, entonces el momento es ahora, porque recién ahora están los partidos y las distintas listas que van a forman parte”, detalló la ministra; al tiempo que señaló que “al plan y acciones las llevamos adelante, absolutamente, todos los días de nuestra gestión; y los contactos con la oposición fueron los que tuvimos durante estos tres años, hubo muchos espacios de encuentro”.

Por último, Arena destacó que “el sentido de este encuentro es generar el volumen de información, elevar el piso institucional, porque quienes hoy participan de la contienda electoral, en algunos casos son espacios que no tienen representación parlamentaria y que no tienen acceso a esta información, que es estratégica, de primera mano, con números concretos; y el gobernador entiende que es muy importante que tengan acceso a este espacio de diálogo”.

Por su parte, Vranicich indicó que “hace dos meses que asumí el cargo, y, antes de pedir recursos, estamos realizando un diagnóstico, real, certero, de estratégicamente que necesitamos y en que áreas vamos a implementar lógicas distintas de investigación. Con lo cual luego, sí efectuaremos los reclamos y requerimientos que sean necesarios, pero desde una lógica estratégica y no burócrata, de requerir recursos”. “Además, se está realizando en el organismo de investigación una supervisión integral, donde estamos evaluando el trabajo de los laboratorios digital forense, químicos. Para nosotros es muy importante esa herramienta investigativa, con lo cuál una vez que tengamos un diagnóstico riguroso del estado de la aparatología y de que recursos necesitamos para poder operarlos, allí se realizarán los requerimientos correspondientes”, concluyó la fiscal General.

En tanto, el ministro Brilloni hizo una evaluación del encuentro: “Fue una reunión muy enriquecedora para la gestión actual y por sobre todas las cosas porque nos va nutriendo a todos los espacios convocados de todo el volumen de información que se necesita para que cada espacio pueda ir construyendo su plataforma estratégica con un enfoque prospectivo sin perder de vista que es lo que pasa en el día a día”.

Y continuó: “También, en estos encuentros se van tocando y profundizando temas que importan no solamente a las ciudades de Rosario y Santa Fe sino también a toda la provincia. Hemos tocado otros puntos de la provincia críticos también como son San Lorenzo, Frontera, Rafaela y Venado Tuerto que en los últimos tiempos se han registrado algunos casos de violencia que tienen algunos comunes denominadores, que es evidente que tenemos un enemigo en común que no es el otro partido, sino que es el delincuente, el narcotraficante, el que se dedica al narcomenudeo, el que roba, el que mata y viola”.

Respecto a la convocatoria de la conformación de la mesa de Seguridad, el ministro destacó que “la iniciativa del gobernador es clara, a riesgo de ser catalogado de demagógico pero a esto hay decirlo, la iniciativa fue de Omar Perotti quien vio la necesidad y la importancia de poner sobre la mesa a disposición de todos los actores de la vida social y política de Santa Fe propuestas, líneas de trabajo para hacer estudiadas y analizadas, esto no significa que ya estemos trazando un plan, simplemente es dar la información que se necesita justamente que para aquel que le toque gobernar el 10 de diciembre tenga los insumos para hacer un plan”.



PRESENTES

También participaron los fiscales regionales 1 – Santa Fe, Jorge Nessier; 2 – Rosario, María Eugenia Iribarren; 3 – Venado Tuerto, Matías Merlo; 4 – Reconquista, Rubén Martínez; y 5 – Rafaela, Carlos Vottero; los secretarios de Gobierno, Oscar Urruty; y de Justicia, Eduardo Massot; el subsecretario de Políticas de Seguridad Pública, Facundo Bustos; legisladores provinciales; y representantes de Universidades e instituciones intermedias.



POCAS EXPECTATIVAS

Mientras tanto, al término del encuentro, integrantes de los equipos técnicos de los candidatos en carrera para gobernar la provincia fueron críticos con la modalidad del debate, que no resultó ser tal sino "exposiciones" sobre la problemática que en esta instancia "no suman". En este sentido, Pablo Farías, Diputado Provincial y referente de la oposición, aseguró que "nosotros cumplimos con acudir pero tenemos muy pocas expectativas de este mecanismo que dispusieron llamado mesas de dialogo. En realidad la convocatoria es para equipos técnicos, nosotros creemos que la reunión debe convocar a desisores políticos". Por su parte, Pablo Cococioni, del equipo de Maximiliano Pullaro, dijo que “vinimos porque no vamos a desoír una convocatoria al diálogo en un tema tan relevante para todos los santafesinos. Nosotros habíamos entendido que se trataba justamente de una convocatoria al diálogo en un tono de “emergencia” que creo que es la situación que estamos viviendo”.