Putin reapareció y agradeció a los rusos la unidad ante la rebelión del Grupo Wagner

El presidente ruso tambén manifestó su beneplácito hacia los mercenarios que responden a Yevgueni Prigozhin por "no haber permitido un baño de sangre" y les ofreció la posibilidad tanto de integrar las filas del Ejército como de repatriarse con sus familias.

El presidente ruso, Vladimir Putin, agradeció ayer a la nación por la unidad mostrada ante una breve pero inédita rebelión armada lanzada por el líder del grupo ruso de mercenarios Wagner, que generó interrogantes sobre su impacto en la autoridad del mandatario y en la ofensiva rusa en Ucrania, justo cuando la guerra arrecia.

En su primera aparición pública desde la insurrección del sábado pasado de Yevgueni Prigozhin y sus mercenarios, el presidente Putin también agradeció a la mayoría de los combatientes de Wagner por no haber permitido, según dijo, que la situación degenerara en un "baño de sangre", y les ofreció enrolarse en el Ejército.

En una intervención desde el Kremlin al parecer grabada, dijo que su Gobierno había adoptado todas las medidas necesarias para proteger al pueblo y al país de la sublevación, que achacó a "los enemigos de Rusia", a Occidente y Ucrania. "Querían un resultado fratricida. Calcularon mal", sentenció.

Horas antes, el propio Prigozhin dijo que la insurrección estuvo dirigida contra la cúpula militar de Rusia y no contra Putin, aunque su paradero seguía siendo un misterio. "Avanzamos como una manifestación de protesta, no para derrocar al Gobierno del país", dijo Prigozhin en un mensaje de audio de 11 minutos publicado en la aplicación Telegram. "Nuestra marcha mostró muchas cosas de las que hemos hablado antes: los graves problemas de seguridad en el país", agregó.

El ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, principal blanco del levantamiento, en tanto, hizo su primera aparición pública desde entonces, en un video visitando a soldados que pareció destinado a proyectar una sensación de normalidad después de la crisis política, la más grave del país en décadas.

En su intervención, Putin nunca nombró al multimillonario Prigozhin, a quien conoce desde hace años, y aunque agradeció el apoyo popular, dijo que "la rebelión armada de todos modos habría sido suprimida".