La presentación de Ahora Sunchales

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Reproducimos seguidamente un informe difundido desde la oficina de prensa de Ahora Sunchales.

Pablo Pinotti, candidato a intendente y Andrea Ochat, primera candidata de la lista a concejales de Ahora Sunchales, encabezaron este viernes un encuentro con la prensa de la ciudad. En la ocasión, presentaron los principales lineamientos del espacio con vistas a las próximas elecciones y a una posible gestión municipal para los próximos cuatro años. Pinotti abrió el encuentro agradeciendo la presencia de los medios y describió el trabajo que viene realizando el equipo desde hace más de un año “un programa específico con diferentes líneas de acciones para cada área. Abordamos desde lo más básicos relacionado con los servicios públicos hasta temáticas más complejas. Pensando desde lo inmediato cuando arranca un Gobierno pero planificando para los cuatro años de gestión”. Este plan de acción lo vienen desarrollando en conjunto con equipos técnicos del gabinete del exgobernador Miguel Lifschitz: “pero fundamentalmente poniendo énfasis en el contenido local. Esto se logra con el diálogo permanente con las instituciones, con los actores reales, con los vecinos de Sunchales. De esta manera logramos darle volumen a esta propuesta”.

El encuentro se realizó en el local de Ahora Sunchales (1° de Mayo 63) y allí Pinotti resaltó que los lugares en las listas se definió con el grupo. Aclaró que “Sunchales no está para pensarlo desde una única persona sino desde un equipo que pueda abordar las diferentes problemáticas”. También invitó a nuevos encuentros para “seguir compartiéndoles en qué vamos avanzando. Es una carrera larga que termina el 10 de septiembre. Estamos preparados y nos sentimos respaldados”. Destacó la importancia de establecer “mucho diálogo” entre los diferentes sectores políticos luego de la contienda electoral para pensar “en los próximos cuatro años y poner a Sunchales en el lugar que se merece”

A su turno, Andrea Ochat recordó que Ahora Sunchales nació con la idea de ser un espacio “abierto a la comunidad. Que no quede sólo en lo político partidario sino que abarque a todas las personas que tengan algo para aportar. Y así fue: en este tiempo hemos tenido la satisfacción de recibir a gente de diferentes espacios, independientes con ideas y ganas. De allí derivaron varias propuestas para el Plan pero también para iniciativas legislativas que ya hemos presentado en el Concejo”.



ARTICULACIÓN CONCEJO Y EJECUTIVO

Ochat resaltó su “orgullo” por haber sido elegida por el grupo “para encabezar la lista de concejales”. Presentó a cada uno de los integrantes de la lista: Juan Astor, Brenda Torriri, Juan Cruz Marti, Vanesa Ortiz y Fernando Chamorro: “son en primer lugar excelentes personas. Son vecinos comprometidos con la comunidad de Sunchales desde los distintos espacios que vienen”

La dirigente fue contundente al referirse en la necesidad de trabajar en “políticas de Estado” que trasciendan los gobiernos: “es una demanda que nos plantean los propios vecinos. La idea es construir con el ciudadano y sostener un plan de desarrollo para Sunchales”

Sobre su rol en la futura gestión dijo: “Vengo trabajando en el Concejo, tratando de construir los puentes para que la articulación con el Ejecutivo se pueda dar más naturalmente. Mi rol será el mismo: que se discutan políticas concretas, que se lleguen a consensos. Que las acciones que se lleven adelante sean con el aval del concejo y de la ciudadanía”



LAS PRIORIDADES

Al ser consultados sobre las prioridades para una posible gestión, Pinotti describió: “la responsabilidad primaria de un municipio es que funcionen los servicios básicos. Poner en marcha el corralón, el corazón del municipio. En ese día a día que el vecino se traslada a su trabajo, que deja en la escuela a sus hijos , se encuentra con un bache, con el alumbrado que funciona a medias”. Y continuó: “Un vecino que tiene un problema y necesita comunicarse con el municipio, debe encontrar una respuesta de inmediato. Es necesario tener un equipo y un sistema de comunicación detrás”. En relación al tema de Seguridad: “El intendente debe sentarse en una mesa con todos los actores para liderar los procesos. Allí debe estar la Justicia también que hoy está en Rafaela. El trabajo con las infancias y adolescencia es otra prioridad. El rol del Estado es fundamental: existen varias instituciones en Sunchales que trabajan en esto y hay que darle mucho valor”

El diálogo es otro de los puntos prioritarios: “Hay que salir del maquillaje y poner los pies en la tierra, el cuerpo a cuerpo. Bancarse la interpelación del otro. Trabajar con las vecinales, llegar a acuerdos. El Concejo debe formar parte de este proceso”. También destacó el vínculo con el sector privado, con las empresas e instituciones

“Los primeros cien días son clave” describió Pinotti en otro punto de la charla: “es necesario acelerar la rueda del Estado, que haya responsables en cada una de las áreas y un liderazgo fuerte que gestione a nivel provincial y nacional”

Otros de los temas que fueron consultados tuvo que ver con la Seguridad Vial, Allí, Juan Astor tomó la palabra: ”las demarcaciones horizontales son necesarias. Pero son fundamentales medidas más profundas. Concretamente presentar el código de movilidad urbana con un sistema de ciclocarriles, por ejemplo. Hay que ir más allá”.

En otra parte de la presentación, Pinotti resaltó “Sunchales es un motor importante. Tiene presencia, peso político y económico para sentarnos a dialogar con Provincia o Nación. No podemos quedarnos sentados viendo que muchos programas y recursos bajan a Rafaela y no llegan a nuestra ciudad” Y añadió “Nos preocupa conocer la situación financiera y económica en la que está el municipio, en qué estamos gastando, los recursos humanos. Se deben transparentar cuando es necesario tercerizar los servicios. La sociedad debe saber quién trabaja y debe tener la posibilidad de inscribirse en un registro de proveedores de fácil acceso. Nos desvela el estado de situación de la maquinaria, las herramientas del municipio”. La información es fundamental en la transición” resaltó Andrea Ochat en este punto: “será importante el trabajo de la prensa y la ciudadanía”



OTRA MIRADA

Finalmente, Ale Ambort, precandidato a senador provincial agradeció la posibilidad de encabezar un “enorme equipo de trabajo” en el Departamento “para buscar una renovación de cargos y de personas que merecemos y que es necesaria. Seguimos con el legado de Miguel Lifschitz. Cuando Pablo ocupó la subsecretaría de municipios y comunas la relación era permanente. El trabajo que nos caracteriza es estar a disposición 24/7 . Es muy bueno que Sunchales se de esta oportunidad de abrir una etapa nueva con este equipo que no descansará un segundo a partir del 10 de diciembre. Hay muchísimo por hacer hacia adelante: qué mejor que concretarlo con una mirada nueva”.