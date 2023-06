Celebración del aniversario

LEHMANN. - El pasado domingo 25, esta localidad celebró su centésimo cuadragésimo segundo aniversario, en honor a su Patrono, San Guillermo. El festejo comenzó a las 10 hs. con la misa y procesión del Santo Patrono, en la parroquia.

Luego, a partir de las 13 hs., se realizó el festejo central en la Plaza San Martín, donde hubo juegos para los niños, stands de artesanos y venta de comidas y bebidas a cargo de dos instituciones locales.

Aproximadamente a las 16 hizo su presentación “Chiquitín” de la ciudad de Rafaela, quienes hicieron jugar, cantar y bailar a los más pequeños.

A continuación, los más grandes bailaron junto a Roxana Molina, y pasadas las 17.30 hs., el presidente comunal, Lucio Beltramo, junto a empleados comunales, hizo entrega de golosinas a todos los niños, culminando con el gran festejo.

A pesar del día gris, la plaza central se vio envuelta de colores, sonrisas y alegría.



NUEVO CARTEL DE INGRESO SOBRE AVENIDA SAN MARTÍN

“La vida no cuenta los pasos que has dado, sino las huellas que has dejado”.

En estos nuevos festejos patronales, la Comuna de Lehmann y el Área de Cultura, agradecen a Hernán Abba y sus hijos Lautaro, Ignacio y Naim, vecinos de nuestro pueblo, quienes en forma desinteresada y altruista obsequiaron a toda la comunidad su obra, en la que se plasma el oficio de carpintero heredado del recordado Renato Abba.

Estas letras no solo dan identidad a nuestro pueblo, sino que traen al presente la memoria de Renato, persona querida y recordada por todos aquellos que lo conocieron, especialmente por quienes pasaron su infancia en nuestra escuela primaria.

En este trabajo se reúnen tres generaciones de carpinteros, Renato y su amor por el oficio y la enseñanza, Hernán comprometiéndose a plasmar todo lo aprendido, preservando la memoria de su padre y sus hijos continuando con el legado y manteniéndolo presente en las nuevas generaciones.

¡Gracias familia Abba!

También agradecemos a Box House por proveer parte de los materiales utilizados, a Matías Aguirre por su colaboración en la instalación y a todos los muchachos de la cuadrilla de albañilería, pintura y electricidad.